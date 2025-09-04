Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επιφυλάξεις από τη Λευκωσία για τη βιωσιμότητα του έργου – «Σημαντικό έργο», υποστηρίζουν Αθήνα και Βρυξέλλες

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews, ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε την ανάγκη να αποσαφηνιστεί η θέση της Λευκωσίας στο ζήτημα.

Την ώρα που η Αθήνα παραμένει σταθερή στη θέση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου, επισημαίνοντας εκ νέου τη μεγάλη γεωστρατηγική και ενεργειακή σημασία του έργου, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου εκφράζει τις επιφυλάξεις του σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του GSI επικαλούμενος ανεξάρτητες οικονομικές μελέτες.

Οι επιφυλάξεις της Κύπρου

«Αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους», ανέφερε ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΑΔΜΗΕ που ζητά να καταβληθούν από την Κύπρο συνολικά 125 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η φάση κατασκευής. Ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί τμηματικά με ετήσιες δόσεις 25 εκατομμυρίων για το διάστημα 2025-2029.

«Mε τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατομμυρίων δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων», τόνισε ο κ. Κεραυνός.

«Να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση της» η Λευκωσία

«Οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά… Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι πολύ σημαντικό έργο και είναι πολύ σημαντικό η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση της. Εάν η Κύπρος κάνει πίσω το έργο μπορεί να γίνει; Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνάει μέσα και από την Κύπρο», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.

«Το καλώδιο είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας αφορά τις διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (…) Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με κινήσεις και έχει εκφραστεί με φορείς. Απομένει τι θέλει να κάνει η Κύπρος. (…) Το καλώδιο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο πρέπει να διαμοιραστεί», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί είναι ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη και για την Κύπρο. Μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση. Υπάρχει και οικονομική διάσταση», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους να το επωμιστούν οι Έλληνες φορολογούμενοι».

Εκπρόσωπος του Ελληνικού ΥΠΕΞ τονίζει πως το έργο θα συνεχιστεί βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασία για την Κύπρο γιατί με την ολοκλήρωσή του θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωσή της, τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Δηλώσεις Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, από την πλευρά τους επιμένει ότι το έργο είναι σημαντικό και διατυπώνει ότι η θέση της Κυβέρνησης παραμένει αναλλοίωτη, ζητώντας όμως ρήτρες εγγύησης και αξιοπιστίας και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων από τον ΑΔΜΗΕ.

«Έργο στρατηγικής σημασίας έργο που μας ενδιαφέρει έργο που θα βοηθήσει στην ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου. Ο ΑΔΜΗΕ ο φορέας υλοποίησης έχριε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και αναμένουμε να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις έτσι ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε στις δικές μας υποχρεώσεις», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Από εκεί και πέρα, θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα έχω ενημερωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι έπειτα από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί, αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο», πρόσθεσε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση για τους ήρωες του Αχυρώνα Λιοπετρίου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι «δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει».

ΕΕ: «Ένα έργο που θέλουμε πολύ να υλοποιηθεί»

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την ονομασία GREAT SEA INTERCONNECTOR έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς συνεισφέρει στην ενεργειακή μετάβαση, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ, αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, προσδίδει ενεργειακή ασφάλεια και προάγει την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Για όλους αυτούς τους λόγου εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. ευρώ.

«Είναι σημαντικό έργο και είναι ένα έργο που θέλουμε πολύ να υλοποιηθεί», δήλωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άνα Καϊζά.