Πάτρα: Ραγίζει καρδιές η μητέρα του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Χάσαμε έναν άγγελο»

Τροχαίο με 25χρονο στην Πάτρα

Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του 25χρονου Δημήτρη Λιοπέτα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν αυτοκίνητο έκανε αναστροφή στην οδό Αμερικής και ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη μηχανή του.

Στο μεταξύ η Εισαγγελία της Πάτρας άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε τον θάνατο στον οδηγό του ΙΧ. Ο οδηγός εμφανίστηκε χθες στον εισαγγελέα λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή.  Στο μεταξύ κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας.

Τροχαίο στην Πάτρα

Ο ίδιος δεν προέβη σε καμία δήλωση μέχρι την απολογία του. Στο αυτοκίνητό του επέβαινε με τα δύο από τα τρία παιδιά του, έκανε αναστροφή, χτύπησε τη μηχανή, σταμάτησε, περίμενε το ασθενοφόρο και όταν οι διασώστες ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και έφυγαν για το Νοσοκομείο, ακολούθησε και εκείνος.

Συγκλονίζει η μητέρα του 25χρονου λίγες ώρες πριν από το «τελευταίο αντίο»

«Χάσαμε έναν άγγελο. Δεν μας είχε πει ποτέ όχι σε τίποτα. Ήταν η καλύτερη ψυχή του κόσμου. Δεν υπήρχε τέτοιο παιδί, τέτοιο χαμόγελο. Ήταν ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού το παιδί μου. Έλειπε συνέχεια. Τώρα τον τελευταίο μήνα ήταν εδώ στην Πάτρα. Πήγαινε κανονικά στον δρόμο, κάποιος έκανε αναστροφή κι έπεσε πάνω του» είπε η μητέρα του 25χρονου λίγες ώρες πριν την κηδεία.

