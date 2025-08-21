Ευθύμης Ζησάκης: Ζει την απόλυτη ευτυχία ως μπαμπάς – «Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου»

Ευθύμης Ζησάκης: Ζει την απόλυτη ευτυχία ως μπαμπάς – «Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου»

Ο Ευθύμης Ζησάκης περνά το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι της ζωής του, καθώς το ζει πλέον ως πατέρας. Ο γνωστός ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά του τον γιο που απέκτησε με τη σύζυγό του, Χρύσα Παπαλελούδη, και δεν κρύβει τη συγκίνηση και την ευτυχία του. Ο μικρός ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Απρίλιο, χαρίζοντας στο ζευγάρι στιγμές που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Τότε, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς έζησε τη γέννα: «Ήταν όλα ξαφνικά! Έσπασαν τα νερά, δεν ήταν προγραμματισμένο, γεννήσαμε φυσιολογικά… Γεννήθηκε αγοράκι, περίπου 3 κιλά. Τα συναισθήματα είναι πρωτόγνωρα, δεν περιγράφονται εύκολα. Έχει μέσα ανυπομονησία, χαρά, όλα τα θετικά».

Λίγους μήνες αργότερα, ο ίδιος δείχνει πιο ολοκληρωμένος από ποτέ. Οι πρώτες οικογενειακές διακοπές τους είναι γεμάτες χαμόγελα, αγάπη και τρυφερότητα, με τον Ευθύμη Ζησάκη να δηλώνει ότι ζει την πιο όμορφη φάση της ζωής του.

Σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε με τη σύζυγο και τον γιο τους, έγραψε με συγκίνηση: «Αυτό το καλοκαίρι κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου».

