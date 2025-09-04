EUDI Wallet: Έρχεται η ευρωπαϊκή ψηφιακή υπέρ-ταυτότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχεται η ευρωπαϊκή ψηφιακή υπερ- ταυτότητα (EUDI Wallet). Όπως αναφέρει η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” με την ταυτότητα αυτή οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με τη χρήση… κινητού τηλεφώνου κάτι που θα διευκολύνει την ψηφιακή υπογραφή και θα μειώσει δραστικά τον χρόνο κράτησης εισιτηρίων και επιβίβασης σε αεροπλάνα και πλοία.

Το EUDI Wallet θα είναι διαθέσιμο έως τον Νοέμβριο του 2026 στους Έλληνες πολίτες. Ουσιαστικά αυτό θα είναι το νέο πανευρωπαϊκό πιστοποιημένο ψηφιακό πορτοφόλι, που θα επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια ψηφιακά έγγραφα ταυτότητας (διαβατήριο, νέα ταυτότητα, άδεια οδήγησης κ.ά.), να εκτελούν ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και να δημιουργούν δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές. Σημειώνεται ότι από το καλοκαίρι του 2026 θα πάψουν να ισχύουν και οι παλιές ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες, οι οποίες πλέον δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρώπη, λόγω χαμηλής ασφάλειας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το EUDI Wallet, η λύση που θα προσφέρει βασίζεται στην τεχνολογία Verifiable Credentials, που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και ασφάλεια των εγγράφων, ενώ θα υποστηρίζει την ισχυρή αυθεντικοποίηση πελατών (SCA) και θα προστατεύει σε υψηλό βαθμό την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Μια άλλη καινοτομία είναι ότι η χρήση του νέου ευρωπαϊκού «πορτοφολιού» δεν θα απαιτεί σύνδεση στο Ίντερνετ (οι έλεγχοι των στοιχείων θα γίνονται offline), ενώ όλα ε τα στοιχεία θα μένουν στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, χωρίς να καταλήγουν σε κάποιον server ή στο cloud. Εκείνο που θα πιστοποιείται κατά τους ελέγχους των στοιχείων είναι εάν ο φορέας που εισήγαγε τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη Η στην εφαρμογή του EUDI Wallet είναι ασφαλής και πιστοποιημένος.

Επίσης, αυτό που θα κάνει το EUDI Wallet να ξεχωρίζει (π.χ. σε σχέση με το ελληνικό Gov.gr Wallet) είναι η ικανότητά του να επιτρέπει στον χρήστη του να ορίζει αυτός ποιες πληροφορίες θα «μοιραστεί». Επιπλέον, κάθε χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί ποια δεδομένα έχει «μοιραστεί», με ποιον και για ποιον σκοπό. Ακόμα, το EUDI Wallet θα διευκολύνει και την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρήστης θα διατηρεί πλήρως τον έλεγχο των δεδομένων του, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να αποτρέπει την κοινοποίηση περισσότερων λεπτομερειών από όσες απαιτούνται για μια υπηρεσία. Για παράδειγμα, αντί να επιδεικνύει ολόκληρη την ταυτότητά του ή να παρέχει την ημερομηνία γέννησής του, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το «πορτοφόλι» EUDI για να επαληθεύει απλά ότι έχει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία (π.χ. είναι άνω των 18 ετών).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εργαστήριο Καινοτομίας και Διοίκησης Πληροφορίας (i4m Lab) παρουσίασαν πρόσφατα στην Αθήνα τον τρόπο λειτουργίας του EUDI Wallet, ειδικότερα στους κλάδους της ακτοπλοΐας και των αερομεταφορών, όπως και τα οφέλη για ταξιδιώτες και επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ενεργά στην κοινοπραξία EUDI Wallet Consortium (EWC) μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ψηφιακή επανάσταση

Στον τομέα των αερομεταφορών, το EUDI Wallet έρχεται να καλύψει την ανάγκη για γρήγορες και ανέπαφες διαδικασίες κατά τη διάρκεια των τα ξιδιών. Ειδικότερα, η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας και της βιομετρικής αναγνώρισης θα περιορίσει δραστικά τον χρόνο αναμονής στα αεροδρόμια και θα ενισχύσει την ασφάλεια των πτήσεων.

Πρόκειται για λύση που θα ενσωματώνει τη βιομετρική τεχνολογία στην ψηφιακή ταυτότητα, επιτρέποντας στους επιβάτες να ολοκληρώνουν γρήγορα τις διαδικασίες check-in, ελέγχου ασφάλειας και επιβίβασης, αποκλειστικά μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και της βιομετρικής επαλήθευσης των στοιχείων τους. Ήδη, εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή στις αεροπορικές μεταφορές, σε συνεργασία με τη γερμανική Fraport και τη θυγατρική της Fraport Greece, που διαχειρίζεται τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί ως το πρώτο αεροδρόμιο «πειραματισμού», όπου θα δοκιμαστούν οι νέες λειτουργίες.

Επίσης, στην ακτοπλοΐα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές στην Ελλάδα. Μία εξ αυτών υλοποιείται σε συνεργασία με τη Fast Ferries, ενώ ενδιαφέρον για δοκιμαστική υλοποίηση έχει εκδηλώσει και άλλη ακτοπλοϊκή εταιρεία. Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η υιοθέτηση του EUDI Wallet μείωσε δραστικά τον χρόνο κράτησης και επιβίβασης, απλοποιώντας τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων και πληρωμών.