Άνδρας τρύπωσε σε υπόγειο χώρο συγκροτήματος κατοικιών, τον γέμισε κλοπιμαία και τον έκανε σπίτι – Πώς τον ανακάλυψαν

Οι κάτοικοι ενός γραφικού συγκροτήματος πολυκατοικιών στο Όρεγκον έπαθαν σοκ όταν ανακάλυψαν έναν άνδρα που ζούσε μέσα σε έναν υπόγειο χώρο του κτιρίου, για άγνωστο αλλά μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς και τις φωτογραφίες της αυτοσχέδιας κατοικίας του.

Ο Beniamin Bucur, 40 ετών, βρήκε τρόπο να μπει σε έναν ενδιάμεσο στις κατοικίες αποθηκευτικό χώρο. Το συγκρότημα είναι κοντά στο Happy Valley, περίπου 15 μίλια έξω από το Πόρτλαντ. Στον αποθηκευτικό χώρο ο άνδρας είχε εγκαταστήσει φώτα, έπιπλα, τηλεοράσεις, ακόμη και ένα Xbox για να δημιουργήσει έναν δικό του χώρο που να μοιάζει σε σπίτι, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Clackamas.

Η ανησυχητική ανακάλυψη έγινε την Τετάρτη από τους βοηθούς του σερίφη που ανταποκρίθηκαν σε ένα τηλεφώνημα αργά το βράδυ από τα διαμερίσματα, στο οποίο ένας κάτοικος ανέφερε ότι είδε έναν παράξενο άνδρα να παρκάρει το αυτοκίνητό του και να ελίσσεται πίσω από ένα από τα κτίρια.

Ο καλών είπε ότι παρατήρησε ότι η πόρτα σε έναν υπόγειο χώρο είχε μείνει ανοιχτή και ότι έβγαινε φως από το εσωτερικό του – κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό, καθώς δεν υπήρχε ρεύμα, όπως είπε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι άκουγε περίεργους θορύβους που προέρχονταν από τον υπόγειο χώρο στο παρελθόν, αλλά δεν είχε ποτέ ερευνήσει, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Οι αστυνομικοί κατέληξαν να αναγκαστούν να εισέλθουν με τη βία στο υπόγειο και βρήκαν τον Bucur μέσα, περιτριγυρισμένο από έπιπλα που φέρεται να έκλεψε μέσα στα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός κρεβατιού, τηλεοράσεων, φορτιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που απορροφούσαν ρεύμα από ένα σπίτι, ανέφερε το γραφείο.

Άλλα αντικείμενα που φαίνονται στις φωτογραφίες που τράβηξαν οι αστυνομικοί περιλαμβάνουν ένα χειριστήριο Xbox, έναν ηλεκτρικό ανεμιστήρα και μια φθαρμένη καρέκλα κατασκήνωσης.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Bucar “είχε λάβει σημαντικά μέτρα για να βελτιώσει τις συνθήκες” μέσα στο σπιτάκι και “προφανώς ζούσε μέσα”. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη πρώτου βαθμού και, αργότερα, για παράνομη κατοχή μεθαμφεταμίνης, αφού η αστυνομία κατάσχεσε μια “πίπα με λευκά υπολείμματα” στην αυτοσχέδια κατοικία του.

Ο Bucar πλέον κρατείται στη φυλακή της κομητείας Clackamas, και του έχει οριστεί εγγύηση 75.000 δολαρίων.

Μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι έχει ένα κοριτσάκι 5 ετών με τον Bucar, ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του και έγραψε ότι “η φυλακή και η επιτήρηση είναι το μόνο πράγμα που τον κρατάει καθαρό”, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook.

Ορισμένοι σχολιαστές, ωστόσο, έμειναν έκπληκτοι από την προφανή εφευρετικότητα του Bucar – ακόμη και από το γεγονός έκλεβε το ηλεκτρικό ρεύμα κάποιου άλλου. “Θέλω να πω, αν εξαιρέσουμε τη μεθαμφεταμίνη, αυτός είναι πραγματικά ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να βγεις από το δρόμο”, σχολίασε ένα άτομο.

“Αυτό θα κόστιζε 1200 δολάρια/μήνα αν δεν ήταν ο υπόγειος χώρος κάποιου άλλου. Άρα είναι πολύ έξυπνο”, πρόσθεσε ένας άλλος.