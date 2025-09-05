Αίγυπτος: Ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων είναι «κόκκινη γραμμή» – Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί

Ως «κόκκινη γραμμή» χαρακτηρίζει η Αίγυπτος το ενδεχόμενο εκτοπισμού των Παλαιστινίων στη Γάζα, διαμηνύοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί».

«Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή και είναι κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί» είπε χαρακτηριστικά ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία, την ώρα που χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να την εγκαταλείψουν.

«Εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομική ή ηθική βάση για να διώχνεις τους ανθρώπους από την πατρίδα τους», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ εναρμονίζονται με μια γραμμή σκλήρυνσης της ρητορικής της Αιγύπτου φέτος σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στον θύλακα, που συνορεύει με την Αίγυπτο, αν και έχει εργασθεί από κοινού με το Κατάρ και τις ΗΠΑ στην προσπάθεια να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που έχει εξακοντίσει η αιγυπτιακή ηγεσία τους τελευταίους μήνες ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου είναι μακράν πέραν της φαντασίας. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία, που προκαλούν οι Ισραηλινοί», είπε.

Οι ισραηλινές αρχές δεν απάντησαν προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Νεκροί τουλάχιστον 64.000 Παλαιστίνιοι

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία και λέει ότι δικαιολογούνται ως αυτοάμυνα. Αντιμετωπίζει υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που το κατηγορεί για γενοκτονία και την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως «εξωφρενική».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, αφότου μαχητές της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης μαχητών που ελέγχει την περιοχή, επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας άλλους 250 ως ομήρους και μεταφέροντάς τους πίσω στη Γάζα.

Τουλάχιστον 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, μεγάλο μέρος του πυκνοκατοικημένου θύλακα έχει μετατραπεί σε ερείπια και οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.

Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, με σχέδιο όπως λέει ο Νετανιάχου να νικήσει τους μαχητές της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες πολέμησαν με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα στα αρχικά στάδια του πολέμου. Το εβραϊκό κράτος ελέγχει τώρα περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε χθες, Πέμπτη, εκπρόσωπος του στρατού.

Ένα μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας μετατράπηκε σε ερείπια τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2023. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο, και εκατοντάδες χιλιάδες πιστεύεται ότι επέστρεψαν για να ζήσουν στα χαλάσματα των σπιτιών τους, ιδιαίτερα αφότου το Ισραήλ διέταξε να φύγουν από άλλες περιοχές και εξαπέλυσε επιθέσεις αλλού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ