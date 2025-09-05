Γερμανία: Αποφυλακίζεται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν – Η συγκλονιστική προειδοποίηση για τον Κριστιάν Μπρίκνερ

Σε μερικές ημέρες αποφυλακίζεται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν και οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν ότι είναι «επικίνδυνος» και ότι μπορεί να εξαφανιστεί, τουλάχιστον από την Γερμανία.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, 48 ετών, σκότωσε το τρίχρονο κορίτσι σε πορτογαλικό θέρετρο. Η μικρή εξαφανίστηκε από το σπίτι που έκανε διακοπές με τους γονείς της στην Πορτογαλία και από τότε δεν έχει βρεθεί το παραμικρό ίχνος της.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμα συγκεντρώσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να του απαγγείλουν κατηγορίες αναφορικά με την εξαφάνιση της Μαντλίν. Ο Μπρίκνερ έχει ιστορικό βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων, αλλά αναμένεται να αποφυλακιστεί από γερμανική φυλακή έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση Μαντλίν. Ο δικηγόρος υπεράσπισής του αυτή την εβδομάδα δεν απάντησε όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο εμπειρογνώμονας ψυχίατρος που τον αξιολόγησε πρόσφατα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “αναμένονται περαιτέρω σεξουαλικά αδικήματα” από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της υπόθεσης, Christian Wolters, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πιστεύει πως ο Μπρίκνερ παραμένει “θεμελιωδώς επικίνδυνος”. ‘Δεν έχει υποβληθεί σε καμία θεραπεία στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει ότι, από τη δική μας άποψη, πρέπει να υποθέσουμε ότι θα υποπέσει εκ νέου σε αξιόποινες πράξεις’, δήλωσε ο Wolters.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθούν όροι για την αποφυλάκιση του Μπρίκνερ, όπως να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο και να τους ενημερώνει πού ζει. Αλλά ακόμη και αν αυτά γίνουν δεκτά, θα είναι “ουσιαστικά ένας ελεύθερος άνθρωπος”, δήλωσε ο Wolters. ‘Υποθέτω ότι θα φύγει από τη Γερμανία. Εξαιτίας όλου του θορύβου των μέσων ενημέρωσης, ώστε να μην χρειάζεται να τον αντιμετωπίζει συνεχώς’.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε από το σπίτι που είχε νοικιάσει η οικογένειά της στην Praia da Luz στην περιοχή Algarve της Πορτογαλίας τον Μάιο του 2007, ενώ οι γονείς της απουσίαζαν. Παρά το τεράστιο διεθνές ανθρωποκυνηγητό, τα πολλαπλά ίχνη που χάθηκαν και την πολυετή παγκόσμια προσοχή των μέσων ενημέρωσης, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς σε μια ανακοίνωση-βόμβα το 2020 κατονόμασαν τον Μπρίκνερ, ο οποίος είναι γνωστό ότι επισκεπτόταν συχνά την περιοχή εκείνη την εποχή, ως τον κύριο ύποπτο. Όπως ανέφεραν έχουν απροσδιόριστες, “αποδείξεις” – οι οποίες δεν θα ήταν αρκετές για να εξασφαλίσουν καταδίκη, και ως εκ τούτου απέφυγαν να του απαγγείλουν κατηγορίες για τη δολοφονία της Μαντλίν.

Ο Μπρίκνερ εκτίει επί του παρόντος ποινή στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας, στην ίδια περιοχή της Πορτογαλίας όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚάν.