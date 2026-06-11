Ρόδος: Ο δήμαρχος έμεινε εκτός… εγκαινίων – «Μου απαγορεύτηκε να μιλήσω – Αυτό είναι απρέπεια, κυρία Μενδώνη»

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, με ανάρτησή του στα social media κατήγγειλε ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσει στην τελετή των εγκαινίων τριών μνημείων στη Ρόδο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν του επετράπη να μιλήσει ύστερα από παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

«Η φίμωση ενός αιρετού Δημάρχου, εκλεγμένου από τους Ροδίτες, μέσα στην ίδια του την πόλη, δεν είναι άσκηση εξουσίας. Είναι μικροπρέπεια. Είναι πολιτική απρέπεια που προσβάλλει όχι εμένα προσωπικά, αλλά κάθε Ροδίτισσα και κάθε Ροδίτη. Τα μνημεία της Ρόδου δεν ανήκουν σε καμία Υπουργό. Ανήκουν στους Ροδίτες. Και η φωνή των Ροδιτών δεν φιμώνεται» σχολιάζει ο κ. Κολιάδης.

Η ανάρτηση του δημάρχου Ρόδου:

Αυτό είναι απρέπεια, κυρία Μενδώνη.

Σήμερα, στην πόλη μου, στην πόλη των Ροδιτών, μου απαγορεύτηκε να μιλήσω.

Στα εγκαίνια τριών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης — του Τεμένους Ρετζέπ Πασά, των επιθαλάσσιων οχυρώσεων και του Αρχοντικού Χασάν Μπέη — η Υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη φρόντισε να μην ακουστεί η φωνή του Δημάρχου Ρόδου. «Μας είπαν να μην μιλήσει», ακούστηκε να λέει στέλεχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Και όταν ζήτησα τον λόγο, η απάντηση της Υπουργού ήταν: «Τόσα μας έχεις σύρει, δήμαρχε».

Ώστε αυτό είναι το κριτήριο. Όχι ο σεβασμός στους θεσμούς. Όχι ο σεβασμός στην πόλη που φιλοξενεί τα εγκαίνια. Αλλά το αν άσκησα κριτική.

Ναι, κυρία Υπουργέ. Άσκησα κριτική. Και θα συνεχίσω να ασκώ. Γιατί είμαι Δήμαρχος μιας πόλης που είναι στο σύνολό της χαρακτηρισμένη αρχαιολογικός χώρος. Μιας πόλης όπου επί δεκαετίες πολίτες, επιχειρήσεις και το ίδιο το Δημόσιο ταλαιπωρούνται από την αδράνεια, την αδιαφορία και τη γραφειοκρατία της υπηρεσίας που εποπτεύετε. Άδειες που χρονίζουν, μνημεία που ρημάζουν, ιδιοκτησίες σε ομηρία, μια Μεσαιωνική Πόλη — μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO — που αξίζει πολλά περισσότερα από φωτογραφίες σε εγκαίνια.

Η κριτική δεν είναι «σύρσιμο». Είναι θεσμικό καθήκον. Και η φίμωση ενός αιρετού Δημάρχου, εκλεγμένου από τους Ροδίτες, μέσα στην ίδια του την πόλη, δεν είναι άσκηση εξουσίας. Είναι μικροπρέπεια. Είναι πολιτική απρέπεια που προσβάλλει όχι εμένα προσωπικά, αλλά κάθε Ροδίτισσα και κάθε Ροδίτη.

Τα μνημεία της Ρόδου δεν ανήκουν σε καμία Υπουργό. Ανήκουν στους Ροδίτες. Και η φωνή των Ροδιτών δεν φιμώνεται.