Τουρκία: Αρκούδα έφαγε υπερβολική ποσότητα φρούτων και κατέληξε στο… νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην Τουρκία τράβηξε τα βλέμματα και έγινε viral. Μια αρκούδα, βάρους 91 κιλών, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε κτηνιατρική κλινική λόγω έντονου στομαχόπονου. Το ζώο, που ονομάζεται Οκάν, είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα φρούτων και παρουσίασε έντονη δυσφορία στην κοιλιά.

Ο Οκάν μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης αξονικής τομογραφίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν μάζες ή άλλες ανησυχητικές ενδείξεις, ενώ οι αιματολογικές του εξετάσεις βγήκαν φυσιολογικές. «Είναι πλέον μια χαρά, πολύ ήρεμος και ευτυχισμένος. Σύντομα θα δροσίζεται στην πισίνα του πάρκου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Φύση και Ζωή» της Κωνσταντινούπολης, Μπουράκ Μεμίσογλου.

Çok meyve yediği için ağırlık çöken ayı Okan, taburcu olmasını meyve tepsisini bitirerek kutladı. pic.twitter.com/Xnx7e3T0FZ — BPT (@bpthaber) September 3, 2025

Η ιστορία του Οκάν έχει συγκινήσει τους επισκέπτες του πάρκου, που τον αναγνωρίζουν εύκολα από τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει πρόβλημα από υπερκατανάλωση φρούτων. Πριν από τρία χρόνια, είχε ξαναχρειαστεί θεραπεία για στομαχόπονο και τότε πήρε και το όνομά του. Ένας υπάλληλος, μην ξέροντας πώς να τον αποκαλέσει, χρησιμοποίησε το δικό του όνομα και από τότε ο αρκούδος είναι γνωστός ως Οκάν.

Σήμερα, οι κτηνίατροι και οι βιολόγοι του κέντρου παρακολουθούν στενά τη διατροφή του, προσαρμόζοντας τα γεύματα του ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες περιπέτειες στο μέλλον. Ο Οκάν απολαμβάνει εποχιακά φρούτα και λαχανικά, ενώ τον χειμώνα τρέφεται με μέλι και ψάρι μπονίτο.

Ο Οκάν δεν είναι απλώς μια αρκούδα· έχει εξελιχθεί σε μια viral φιγούρα που κερδίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, αποτελώντας το πιο αγαπητό ζώο του πάρκου.