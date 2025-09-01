Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της διακεκριμένης συγγραφέως Debra Bokur

Enikos Newsroom

Media

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της διακεκριμένης συγγραφέως Debra Bokur

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της διακεκριμένης συγγραφέως Debra Bokur.

Το τοπίο στο Μάουι μπορεί να είναι ειδυλλιακό, αλλά αυτός ο παράδεισος φαίνεται να κρύβει επικίνδυνα μυστικά, σε αυτό το πρώτο θρίλερ με ηρωίδα την ντετέκτιβ Κάλι Μάχοε.

Κάτω από έναν λαμπερό πρωινό ουρανό, ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος Ουόλτερ Αλακά’ι κάνει μια τραγική ανακάλυψη: το πτώμα ενός έφηβου σέρφερ που επιπλέει ανάμεσα στα ηφαιστειακά βράχια της νοτιοανατολικής ακτής του Μάουι. Μοιάζει με τραγικό δυστύχημα, αλλά ένας πιο προσεκτικός έλεγχος αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο μοχθηρό από τις συνέπειες
ενός δυνατού, μοιραίου κύματος.

Τώρα που ο Αλακά’ι βρίσκεται μπροστά σε μια ανθρωποκτονία, ζητά τη βοήθεια της ανιψιάς του, της ντετέκτιβ Κάλι Μάχοε. Η Κάλι αναγνωρίζει ενδείξεις ενός παράξενου τελετουργικού φόνου. Όταν μια φρικτή θυσία λαμβάνει χώρα στο κατώφλι ενός ντόπιου και άλλο ένα πτώμα ξεβράζεται στην ακτή, η Κάλι φοβάται ότι οι θανάσιμες απόκρυφες τελετές στο Μάουι μόλις έχουν αρχίσει.
Για να αποκαλύψει το κίνητρο και να βρει τον δολοφόνο, η ντετέκτιβ ισορροπεί ανάμεσα στη λογική της και στις προκαταλήψεις της περιοχής. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντλήσει στοιχεία και από το δικό της παρελθόν με τους μυστηριώδεις θρύλους των νησιών.

Τώρα, καθώς οι ουρανοί πάνω από το Μάουι γίνονται πιο σκοτεινοί, η Κάλι αναρωτιέται: Ποιος θα είναι ο επόμενος που θα πεθάνει; Και ποιον –ή τι– κυνηγάει;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Κινδυνεύουν το ίδιο με τις γυναίκες; Τι έδειξε νέα μελέτη

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν τον έρωτα με την Αφροδίτη στον Λέοντα

Storm-0501: Η ομάδα ransomware εκμεταλλεύεται κενά στο υβριδικό cloud και αποκτά πλήρη έλεγχο Azure σε επιθέσεις κατά επιχε...
περισσότερα
10:35 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (31/8): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με την Γεωργία

Το ΕΡΤNEWS ήρθε πρώτο σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αναμέτρησης της...
08:30 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πρεμιέρα για το νέο πρόγραμμα του Realfm 97,8

Με σταθερές αξίες, νέες προσθήκες και την αξιοπιστία στη φαρέτρα του, το «αληθινό ραδιόφωνο» δ...
07:08 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές της Debra Bokur – Μαζί Real taste & style

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές της Debra Bokur, μαζί Real taste & styl...
05:38 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 1/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 1/9/2025.
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix