Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της διακεκριμένης συγγραφέως Debra Bokur.

Το τοπίο στο Μάουι μπορεί να είναι ειδυλλιακό, αλλά αυτός ο παράδεισος φαίνεται να κρύβει επικίνδυνα μυστικά, σε αυτό το πρώτο θρίλερ με ηρωίδα την ντετέκτιβ Κάλι Μάχοε.

Κάτω από έναν λαμπερό πρωινό ουρανό, ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος Ουόλτερ Αλακά’ι κάνει μια τραγική ανακάλυψη: το πτώμα ενός έφηβου σέρφερ που επιπλέει ανάμεσα στα ηφαιστειακά βράχια της νοτιοανατολικής ακτής του Μάουι. Μοιάζει με τραγικό δυστύχημα, αλλά ένας πιο προσεκτικός έλεγχος αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο μοχθηρό από τις συνέπειες

ενός δυνατού, μοιραίου κύματος.

Τώρα που ο Αλακά’ι βρίσκεται μπροστά σε μια ανθρωποκτονία, ζητά τη βοήθεια της ανιψιάς του, της ντετέκτιβ Κάλι Μάχοε. Η Κάλι αναγνωρίζει ενδείξεις ενός παράξενου τελετουργικού φόνου. Όταν μια φρικτή θυσία λαμβάνει χώρα στο κατώφλι ενός ντόπιου και άλλο ένα πτώμα ξεβράζεται στην ακτή, η Κάλι φοβάται ότι οι θανάσιμες απόκρυφες τελετές στο Μάουι μόλις έχουν αρχίσει.

Για να αποκαλύψει το κίνητρο και να βρει τον δολοφόνο, η ντετέκτιβ ισορροπεί ανάμεσα στη λογική της και στις προκαταλήψεις της περιοχής. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντλήσει στοιχεία και από το δικό της παρελθόν με τους μυστηριώδεις θρύλους των νησιών.

Τώρα, καθώς οι ουρανοί πάνω από το Μάουι γίνονται πιο σκοτεινοί, η Κάλι αναρωτιέται: Ποιος θα είναι ο επόμενος που θα πεθάνει; Και ποιον –ή τι– κυνηγάει;

