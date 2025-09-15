Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν αντάλλαξαν χειραψία – Βίντεο από το ψυχρό κλίμα στην απονομή της κορυφαίας 5άδας

Στην ανακοίνωση της κορυφαίας πεντάδας στο EuroBasket 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν απέφυγαν να ανταλλάξουν χειραψία, σε αντίθεση με τον Ντένις Σρέντερ που βρέθηκε ανάμεσά τους και χαιρέτησε θερμά τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Τούρκος σέντερ επέλεξε να σταθεί μόνο δίπλα στον Γερμανό γκαρντ, παρακάμπτοντας τον «Greek Freak», με τον Αντετοκούνμπο να μην αντιδρά και να διατηρεί ουδέτερη στάση.



Η εικόνα αυτή επιβεβαίωσε το ήδη φορτισμένο κλίμα μεταξύ των δύο NBAers, το οποίο είχε δημιουργηθεί από προηγούμενες δηλώσεις του Σενγκούν, που είχε μειώσει την ικανότητα του Γιάννη στην πάσα.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς απάντησε χθες εμμέσως, επιμένοντας ότι προτιμά να αφήνει το παιχνίδι του να μιλάει. «Είμαι στην 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ, έχω κατακτήσει τα πάντα και αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Δεν με απασχολεί τι λένε οι άλλοι – στο τέλος, κανείς δεν θυμάται τα λόγια, μόνο τις πράξεις», είχε τονίσει χαρακτηριστικά, παραπέμποντας μάλιστα τον Σενγκούν σε βίντεο στο YouTube με δικές του φάσεις.

Giannis responds to Alperen Sengun’s comment about him not being a great passer: “I’m a guy who doesn’t like to talk a lot, you know I let my game talk. I’m going into my 13th season in the NBA. I’ve won everything. Everything.” (via @BasketNews_com)pic.twitter.com/i8DmJjAYWe — Legion Hoops (@LegionHoops) September 14, 2025



Τη στάση του Αντετοκούνμπο υπερασπίστηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό σχολίασε: «Ο Σενγκούν είναι ακόμη πολύ μικρός για να κρίνει τον Γιάννη. Ο χρόνος θα του δείξει».