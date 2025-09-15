EuroBasket 2025: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η κορυφαία πεντάδα του

Η Γερμανία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε στον τελικό της διοργάνωσης την Τουρκία με 88-83, αποδεικνύοντας πως είναι η κορυφαία ομάδα της Γηραιάς ηπείρου.

Λίγο μετά το πέρας του τελικού του θεσμού, ψηφίστηκε και η καλύτερη πεντάδα της φετινής διοργάνωσης, στην οποία βρίσκεται ο ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Αντετοκούνμπο. Οι άλλοι τέσσερις, είναι οι Ντένις Σρούντερ (Γερμανία), Φρανζ Βάγκνερ (Γερμανία), Αλπερέν Σενγκιούν (Τουρκία) και Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία).

Άξιο αναφοράς είναι πως ο 26χρονος γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς, έχει αποχωρήσει από τη Ρίγα, αφού η Σλοβενία είχε αποκλειστεί από την προημιτελική φάση του Eurobasket.

FIBA EuroBasket 2025 All-Star Five: 🇩🇪 Dennis Schroder (MVP)

🇸🇮 Luka Doncic

🇩🇪 Franz Wagner

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo

🇹🇷 Alperen Sengun — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Δεν έδωσαν τα χέρια Αντετοκούνμπο και Σενγκούν στην απονομή

Ωστόσο, η απονομή των ατομικών διακρίσεων δεν κύλησε χωρίς στιγμές έντασης, καθώς έγινε εμφανής η ψυχρότητα μεταξύ του Αντετοκούνμπο και του Σενγκούν.

Ο Τούρκος σέντερ επέλεξε να χαιρετήσει μόνο τον Σρούντερ, αποφεύγοντας τον Έλληνα σταρ, ο οποίος από την πλευρά του δεν αντέδρασε, διατηρώντας αποστάσεις. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο NBAers, μετά από δηλώσεις που είχαν προηγηθεί σε ΜΜΕ, με τον Σενγκούν να υποβαθμίζει την ικανότητα του Γιάννη ως πασέρ και τον ηγέτη των Μπακς να απαντά εμμέσως, τονίζοντας πως προτιμά να μιλάει με την εικόνα του στο παρκέ και όχι με λόγια.

«Είμαι στην 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ, έχω κατακτήσει τα πάντα και αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Δεν με απασχολεί τι λένε οι άλλοι – στο τέλος, κανείς δεν θυμάται τα λόγια, μόνο τις πράξεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, παραπέμποντας μάλιστα σε βίντεο από το YouTube.

Το θέμα σχολίασε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό, υποστηρίζοντας με σαφήνεια τον Αντετοκούνμπο: «Ο Σενγκούν είναι ακόμη πολύ μικρός για να κρίνει τον Γιάννη. Ο χρόνος θα του δείξει».