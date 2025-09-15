Μιμή Ντενίση: «Δεν με νοιάζει να προβάλω τον εαυτό μου – Θέλω να μιλήσω για τη χώρα μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μιμή Ντενίση

Μια νέα δημιουργική σελίδα έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια η Μιμή Ντενίση, με σαφή στροφή σε projects με έντονο ιστορικό και εθνικό χαρακτήρα.

Μιμή Ντενίση: «Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται μόνο αγάπη από εμάς»

Μιλώντας στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ράπτη, η ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός αναφέρθηκε στο νέο της ντοκιμαντέρ που αφορά την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη βαθύτερη ανάγκη που την ωθεί σε αυτού του είδους τις δημιουργίες.

«Εδώ και δεκαπέντε χρόνια έχω κάνει μία στροφή στην καριέρα μου. Δε με ενδιαφέρει να προβάλω τον εαυτό μου, αλλά τη χώρα μου», δηλώνει η Μιμή Ντενίση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να φωτιστούν πτυχές της ελληνικής ιστορίας μέσα από τη σύγχρονη τέχνη και αφήγηση.

Η ίδια στάθηκε και στη στήριξη που προσπαθεί να προσφέρει σε νέες γυναίκες του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δεν είχα ποτέ ανταγωνισμό με άλλες γυναίκες, πάντα επιλέγω στη δουλειά νέες και όμορφες κοπέλες με ταλέντο – βλέπε Κατερίνα Γερονικολού, Ζέτα Μακρυπούλια κ.α. Εγώ δυστυχώς δεν αντιμετώπισα αντίστοιχη γενναιοδωρία στο δικό μου ξεκίνημα».

Όσον αφορά το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα, πρόκειται για ένα docudrama που, όπως αποκαλύπτει, «δεν έχει γυριστεί ξανά στην Ελλάδα». Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, το Λονδίνο, τη Θεσσαλία, την Κωνσταντινούπολη και τη Μυτιλήνη, δίνοντας στο έργο διεθνή αίσθηση και ιστορικό βάθος.

Στον ρόλο του Λόρδου Έλγιν θα δούμε τον Λευτέρη Ζαμπετάκη, ενώ τη Λαίδη Έλγιν θα ενσαρκώσει η Μαρία Εγγλεζάκη. Τον ρόλο του αφηγητή έχει αναλάβει ο διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης, προσδίδοντας κύρος και επιστημονική εγκυρότητα στη σειρά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αποδόσεις τους δεν θυμίζουν χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για την Generation Z

Ειδοποιήσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης της Apple: Πότε και πού θα είναι διαθέσιμες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:25 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο και στη δεύτερη συναυλία της – Βίντεο

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η Άννα Βίσση γέμισε το Καλλιμάρμαρο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια ύστερα...
22:40 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπία Χοψονίδου: Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στον ιστορικό αγώνα με την Φινλανδία – Φωτογραφίες

Ιστορία έγραψε σήμερα (14/9) η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με την «επίσημη αγαπημένη» να κατακ...
21:56 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: Με τον γιο της στον ANT1 – Η τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της από το κοντρόλ

Μία νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει αύριο (15/9) για την Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία και φέτος ...
21:09 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τζούλι Μασίνο: «Ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά το σώμα μου δεν με άφησε»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη και της Ζωής Κρονάκη έδωσε η Τζούλι Μασίνο, η οποί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος