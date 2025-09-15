Μιμή Ντενίση: «Δεν με νοιάζει να προβάλω τον εαυτό μου – Θέλω να μιλήσω για τη χώρα μου»

Μια νέα δημιουργική σελίδα έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια η Μιμή Ντενίση, με σαφή στροφή σε projects με έντονο ιστορικό και εθνικό χαρακτήρα.

Μιλώντας στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ράπτη, η ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός αναφέρθηκε στο νέο της ντοκιμαντέρ που αφορά την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη βαθύτερη ανάγκη που την ωθεί σε αυτού του είδους τις δημιουργίες.

«Εδώ και δεκαπέντε χρόνια έχω κάνει μία στροφή στην καριέρα μου. Δε με ενδιαφέρει να προβάλω τον εαυτό μου, αλλά τη χώρα μου», δηλώνει η Μιμή Ντενίση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να φωτιστούν πτυχές της ελληνικής ιστορίας μέσα από τη σύγχρονη τέχνη και αφήγηση.

Η ίδια στάθηκε και στη στήριξη που προσπαθεί να προσφέρει σε νέες γυναίκες του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δεν είχα ποτέ ανταγωνισμό με άλλες γυναίκες, πάντα επιλέγω στη δουλειά νέες και όμορφες κοπέλες με ταλέντο – βλέπε Κατερίνα Γερονικολού, Ζέτα Μακρυπούλια κ.α. Εγώ δυστυχώς δεν αντιμετώπισα αντίστοιχη γενναιοδωρία στο δικό μου ξεκίνημα».

Όσον αφορά το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα, πρόκειται για ένα docudrama που, όπως αποκαλύπτει, «δεν έχει γυριστεί ξανά στην Ελλάδα». Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, το Λονδίνο, τη Θεσσαλία, την Κωνσταντινούπολη και τη Μυτιλήνη, δίνοντας στο έργο διεθνή αίσθηση και ιστορικό βάθος.

Στον ρόλο του Λόρδου Έλγιν θα δούμε τον Λευτέρη Ζαμπετάκη, ενώ τη Λαίδη Έλγιν θα ενσαρκώσει η Μαρία Εγγλεζάκη. Τον ρόλο του αφηγητή έχει αναλάβει ο διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης, προσδίδοντας κύρος και επιστημονική εγκυρότητα στη σειρά.