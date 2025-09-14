Ολυμπία Χοψονίδου: Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στον ιστορικό αγώνα με την Φινλανδία – Φωτογραφίες

Ιστορία έγραψε σήμερα (14/9) η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με την «επίσημη αγαπημένη» να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025, σε έναν επικό αγώνα απέναντι στην Φινλανδία, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Όπως είναι φυσικό, συγγενείς των παικτών και του προπονητικού επιτελείου βρέθηκαν στο γήπεδο, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα. Ανάμεσά τους και η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη, Ολυμπία Χοψονίδου.

Το πρώην μοντέλο στέκεται στο πλευρό του προπονητή της Εθνικής μας από το 2007 και τον στηρίζει σε κάθε νέο επαγγελματικό του βήμα. Μαζί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα όμορφο και ζεστό σπίτι, στο οποίο απόλυτοι πρωταγωνιστές είναι τα έξι παιδιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης είναι γονείς του 15χρονου Θανάση, του 13χρονου Βασίλη, του 12χρονου Δημήτρη, της 10χρονης Αιμιλίας, της 8χρονης Αναστασίας και της 5χρονης Αλεξάνδρας.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη της Εθνικής, η σύζυγος του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή και νυν προπονητή, δημοσίευσε δύο πανηγυρικές φωτογραφίες.