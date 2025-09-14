Ολυμπία Χοψονίδου: Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στον ιστορικό αγώνα με την Φινλανδία – Φωτογραφίες

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ολυμπία Χοψονίδου Βασίλης Σπανούλης

Ιστορία έγραψε σήμερα (14/9) η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με την «επίσημη αγαπημένη» να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025, σε έναν επικό αγώνα απέναντι στην Φινλανδία, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Όπως είναι φυσικό, συγγενείς των παικτών και του προπονητικού επιτελείου βρέθηκαν στο γήπεδο, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα. Ανάμεσά τους και η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη, Ολυμπία Χοψονίδου. 

Το πρώην μοντέλο στέκεται στο πλευρό του προπονητή της Εθνικής μας από το 2007 και τον στηρίζει σε κάθε νέο επαγγελματικό του βήμα. Μαζί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα όμορφο και ζεστό σπίτι, στο οποίο απόλυτοι πρωταγωνιστές είναι τα έξι παιδιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης είναι γονείς του 15χρονου Θανάση, του 13χρονου Βασίλη, του 12χρονου Δημήτρη, της 10χρονης Αιμιλίας, της 8χρονης Αναστασίας και της 5χρονης Αλεξάνδρας.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη της Εθνικής, η σύζυγος του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή και νυν προπονητή, δημοσίευσε δύο πανηγυρικές φωτογραφίες.

Ολυμπία Χοψονίδου

Ολυμπία Χοψονίδου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αποδόσεις τους δεν θυμίζουν χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για την Generation Z

Ειδοποιήσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης της Apple: Πότε και πού θα είναι διαθέσιμες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:25 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο και στη δεύτερη συναυλία της – Βίντεο

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η Άννα Βίσση γέμισε το Καλλιμάρμαρο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια ύστερα...
21:56 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: Με τον γιο της στον ANT1 – Η τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της από το κοντρόλ

Μία νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει αύριο (15/9) για την Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία και φέτος ...
21:09 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τζούλι Μασίνο: «Ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά το σώμα μου δεν με άφησε»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη και της Ζωής Κρονάκη έδωσε η Τζούλι Μασίνο, η οποί...
20:19 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Μπερίλ ΜακΚίσικ: Οι γλυκές αναρτήσεις στο Instagram για τα τέταρτα γενέθλια του γιου της

Τα τέταρτα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο γιος του Σακίλ και της Μπερίλ ΜακΚίσικ. Το ζευγάρι ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος