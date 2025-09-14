Μπερίλ ΜακΚίσικ: Οι γλυκές αναρτήσεις στο Instagram για τα τέταρτα γενέθλια του γιου της

Τα τέταρτα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο γιος του Σακίλ και της Μπερίλ ΜακΚίσικ. Το ζευγάρι απέκτησε το αγοράκι του το 2021, ενώ το 2025 η σύζυγος του γνωστού μπασκετμπολίστα έφερε στον κόσμο και την κόρη τους.

Η Μπερίλ ΜακΚίσικ με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) δημοσίευσε τρία πολύ γλυκά stories στον λογαριασμό της στο Instagram.

Αρχικά, η ευτυχισμένη μητέρα ανήρτησε μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε να δίνει ένα τρυφερό φιλί στο παιδάκι της.

«Το αγοράκι μου είναι 4 ετών», έχει γράψει.

Στη συνέχεια κοινοποίησε δύο βίντεο από την εποχή που το αγοράκι της ήταν ακόμα μωρό. «Νιώθω σαν να ήταν χθες», αναφέρει η Μπερίλ ΜακΚίσικ.