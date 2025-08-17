Μιμή Ντενίση: «Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται μόνο αγάπη από εμάς»

Η Μιμή Ντενίση έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον Γιώργο Μαζωνάκη, ανεβάζοντας στα social media μία κοινή τους φωτογραφία.

«Θέλω μόνο να πω πόσο αγαπώ τον Γιώργο. Αυτή την στιγμή μόνο αγάπη του χρειάζεται από εμάς. Ούτε κρίσεις ούτε συμβουλές ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι και αν συμβαίνει και δεν έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε κρίσεις. Είναι ένα ταλαντούχο έξυπνο και καλό παιδί. Περάσαμε όμορφες ευχάριστες στιγμές μαζί και μου συμπαραστάθηκε όταν έχασα την μητέρα μου. Τον αγαπώ και του εύχομαι τα καλύτερα που σίγουρα έρχονται», έγραψε η Μιμή Ντενίση.