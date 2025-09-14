Αθήνα: «Μην μου κλείνεις εμένα το τηλέφωνο» – Ο 42χρονος μαστροπός θα ισχυριστεί στον ανακριτή ότι είναι θύμα σκευωρίας

Το πρωί της Δευτέρας (15/09), ο 42χρονος μαστροπός αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, αντιμέτωπος με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς, και διακίνηση ναρκωτικών. Ο αδίστακτος, ψυχρός και κυνικός άνδρας φέρεται πως τρομοκρατούσε τις γυναίκες που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα «νύχια» του, ενώ εκείνος ένιωθε άτρωτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, αναμένεται να ισχυριστεί ότι είναι θύμα σκευωρίας από αγνώστους, ότι δεν εκβίαζε ούτε απειλούσε τις νεαρές κοπέλες, ενώ δεν υπήρξε ποτέ χρήστης κοκαΐνης.

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ευυπόληπτο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, καταστημάτων με ρούχα και ηλεκτρικά.

Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, τον Μάιο του 2022, έσπαγε τα πάντα γύρω του, απειλούσε ακόμα και τις οικογένειες των κοριτσιών, έβαζε άλλες κοπέλες να τους τηλεφωνήσουν και να τις αναγκάσουν να γυρίσουν.

– Θύμα: Δεν αντέχω άλλο, θέλω να φύγω.

– Μαστροπός: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μην μου κλείνεις εμένα το τηλέφωνο, απάντησε τώρα, με ακούς; Θα σε …

Εκβιασμοί, απειλές, ψυχολογική και σωματική βία. Ο αποκαλούμενος «κοντός» ένιωθε άτρωτος και όποια από τις γυναίκες προσπαθούσε να ξεφύγει από τον εφιάλτη, ζούσε τον απόλυτο τρόμο.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως τα θύματά του δεν είναι 5. Τα στόματα ανοίγουν και τουλάχιστον άλλες δύο γυναίκες έχουν έρθει σε επαφή με τις Αρχές για να καταθέσουν.

Ίσως και αύριο περάσουν το κατώφλι της ΓΑΔΑ για να συνομιλήσουν με τους αξιωματικούς του ελληνικού FBI.

«Ήμουν ακόμα παιδί…» – Η καθημερινή φρίκη που βίωνε επί 4 χρόνια στα χέρια του 42χρονου μαστροπού μία 26χρονη

«Ήμουν παιδί ακόμα…» αναφέρει στο enikos.gr θύμα του 42χρονου που συνελήφθη στην Αθήνα, και ήταν μόλις 16 ετών όταν εξαναγκάζονταν να συνευρίσκεται ερωτικά, χωρίς φυσικά την συναίνεση της, έως και με 10 άνδρες την ημέρα.

Όπως αναφέρει στο enikos.gr, 10 χρόνια μετά, η 26χρονη -σήμερα- προκαλούν οργή και αποτροπιασμό. Ο 42χρονος φέρεται να προσποιούνταν έναν στοργικό και υποστηρικτικό φίλο, ή επιχειρούσε να «φορέσει» το πρόσωπο της πατρικής φιγούρας, υποσχόμενος οικονομική βοήθεια, κυρίως σε νεαρές γυναίκες, οι οποίες αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, ο δρόμος προς την σωτηρία μετατρεπόταν σε μία φρίκη δίχως τέλος. Εξανάγκαζε τα θύματά του σε ερωτικές συνευρέσεις σε ξενοδοχεία των νοτίων προαστίων και στη χρήση ναρκωτικών, τις βιντεοσκοπούσε παρά τη θέλησή τους, αναρτούσε τα βίντεο σε ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου, και τις απειλούσε ακόμα και με τη ζωή τους, ή της οικογένειάς τους.

Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί στο παρελθόν ο 42χρονος

Ο 42χρονος μαστροπός ήταν γνώριμος των αρχών καθώς είχε κατηγορηθεί και για πορνογραφία ανηλίκων και όχι μόνο. Σύμφωνα με το Mega, ο 42χρονος είχε συλληφθεί τέσσερις φορές, το 2010, το 2015, το 2018. Eίχε κατηγορηθεί για πορνογραφία ανηλίκων, όμως συνέχιζε τη δράση του, καθώς δεν είχε φυλακιστεί. Από εκείνο το διάστημα είχε δημιουργήσει πελατολόγιο, το οποίο περιλάμβανε κυρίως εύπορα άτομα από τα νότια προάστια.

Η νέα φάση ερευνών σε βάρος του ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι με την κατάθεση μιας γυναίκας, που ήταν θύμα του κυκλώματος. Μάλιστα επιβαρυντική ήταν η κατάθεση ενός πρώην αστυνομικού, ο οποίος είχε φυλακιστεί και ο ίδιος για υπόθεση μαστροπείας.

Το ελληνικό FBI, έπειτα από έρευνα κατάφερε να συλλάβει τον 42χρονο έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον από το 2016 μέχρι το 2022 προσέγγιζε νέες κυρίως γυναίκες, μεταξύ αυτών και μια ανήλικη. Τις έπειθε ότι θα τις βοηθήσει οικονομικά, αλλά αντ’ αυτού, ασκούσε εις βάρος τους ψυχολογική και σωματική βία, εξαναγκάζοντάς τες να εκδίδονται για να παίρνει εκείνος τα χρήματα, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι τις υποχρέωνε ακόμη και να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βίαζε και τα θύματά του.

Μάλιστα, μέχρι και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών είχε συστήσει ο 42χρονος μαστροπός. Σε αυτές τις ταινίες με πορνογραφικό περιεχόμενο εξανάγκαζε τις γυναίκες να λαμβάνουν μέρος και φυσικά, εκείνος να παίρνει τα έσοδα. Όπως κάνουν οι περισσότεροι μαστροποί, είχε στήσει και μια ιστοσελίδα , στην οποία διαφήμιζε τις εκδιδόμενες γυναίκες και κανόνιζε και τα ραντεβού, από τα οποία έπαιρνε και τη «μερίδα του λέοντος».