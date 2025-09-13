Αθήνα: «Δεν αντέχω άλλο, θέλω να φύγω» – Οι ανατριχιαστικές συνομιλίες ανάμεσα στον 42χρονο μαστροπό και στα θύματά του

Ανατριχιαστικές είναι οι συνομιλίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μεταξύ του 42χρονου μαστροπού που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών, με τα θύματά του, τα οποία ζούσαν σε καθεστώς απόλυτου τρόμου.

Το ελληνικό FBI, έπειτα από έρευνα κατάφερε να συλλάβει τον 42χρονο έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον από το 2016 μέχρι το 2022 προσέγγιζε νέες κυρίως γυναίκες, μεταξύ αυτών και μια ανήλικη. Τις έπειθε ότι θα τις βοηθήσει οικονομικά, αλλά αντ’ αυτού, ασκούσε εις βάρος τους ψυχολογική και σωματική βία, εξαναγκάζοντάς τες να εκδίδονται για να παίρνει εκείνος τα χρήματα, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι τις υποχρέωνε ακόμη και να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βίαζε και τα θύματά του.

Μάλιστα, μέχρι και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών είχε συστήσει ο 42χρονος μαστροπός. Σε αυτές τις ταινίες με πορνογραφικό περιεχόμενο εξανάγκαζε τις γυναίκες να λαμβάνουν μέρος και φυσικά, εκείνος να παίρνει τα έσοδα. Όπως κάνουν οι περισσότεροι μαστροποί, είχε στήσει και μια ιστοσελίδα , στην οποία διαφήμιζε τις εκδιδόμενες γυναίκες και κανόνιζε και τα ραντεβού, από τα οποία έπαιρνε και τη «μερίδα του λέοντος».

Αποκαλυπτικές είναι συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως μετέδωσε το Mega.

Θύμα μαστροπού: Δεν αντέχω άλλο, φεύγω! Θέλω να φύγω.

Κατηγορούμενος: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, απάντησε μου τώρα με ακούς; Θα σε …

Θύμα μαστροπού: Παίρνω ταξί και έρχομαι.

Πληροφορίες του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, αναφέρουν ότι εκτός από τις έως τώρα 5 καταγγέλλουσες, ακόμα δύο κοπέλες έχουν επικοινωνήσει με την αστυνομία κι έχει οριστεί ραντεβού για να καταθέσουν σχετικά με τον 42χρονο.

«Ήμουν ακόμα παιδί…» – Η καθημερινή φρίκη που βίωνε επί 4 χρόνια στα χέρια του 42χρονου μαστροπού μία 26χρονη

«Ήμουν παιδί ακόμα…» αναφέρει στο enikos.gr θύμα του 42χρονου που συνελήφθη στην Αθήνα, και ήταν μόλις 16 ετών όταν εξαναγκάζονταν να συνευρίσκεται ερωτικά, χωρίς φυσικά την συναίνεση της, έως και με 10 άνδρες την ημέρα.

Όπως αναφέρει στο enikos.gr, 10 χρόνια μετά, η 26χρονη -σήμερα- προκαλούν οργή και αποτροπιασμό. Ο 42χρονος φέρεται να προσποιούνταν έναν στοργικό και υποστηρικτικό φίλο, ή επιχειρούσε να «φορέσει» το πρόσωπο της πατρικής φιγούρας, υποσχόμενος οικονομική βοήθεια, κυρίως σε νεαρές γυναίκες, οι οποίες αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, ο δρόμος προς την σωτηρία μετατρεπόταν σε μία φρίκη δίχως τέλος. Εξανάγκαζε τα θύματά του σε ερωτικές συνευρέσεις σε ξενοδοχεία των νοτίων προαστίων και στη χρήση ναρκωτικών, τις βιντεοσκοπούσε παρά τη θέλησή τους, αναρτούσε τα βίντεο σε ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου, και τις απειλούσε ακόμα και με τη ζωή τους, ή της οικογένειάς τους.

Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί στο παρελθόν ο 42χρονος

Ο 42χρονος μαστροπός ήταν γνώριμος των αρχών καθώς είχε κατηγορηθεί και για πορνογραφία ανηλίκων και όχι μόνο. Σύμφωνα με το Mega, ο 42χρονος είχε συλληφθεί τέσσερις φορές, το 2010, το 2015, το 2018. Eίχε κατηγορηθεί για πορνογραφία ανηλίκων, όμως συνέχιζε τη δράση του, καθώς δεν είχε φυλακιστεί. Από εκείνο το διάστημα είχε δημιουργήσει πελατολόγιο, το οποίο περιλάμβανε κυρίως εύπορα άτομα από τα νότια προάστια.

Η νέα φάση ερευνών σε βάρος του ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι με την κατάθεση μιας γυναίκας, που ήταν θύμα του κυκλώματος. Μάλιστα επιβαρυντική ήταν η κατάθεση ενός πρώην αστυνομικού, ο οποίος είχε φυλακιστεί και ο ίδιος για υπόθεση μαστροπείας.

Ο εξαναγκασμός εγκύου να γυρίζει ταινίες πορνό

Μάλιστα, μια κοπέλα κατέληξε στο ψυχιατρείο, ενώ ο δράστης εξανάγκαζε ακόμη και μία άλλη γυναίκα, που ήταν έγκυος, να γυρνάει αισθησιακές ταινίες.

Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία της κοπέλας, η οποία μόλις ανακάλυψε ότι είναι έγκυος, του είπε να σταματήσει να γυρίζει τις εν λόγω ταινίες.

«Ήμουν έγκυος και τον παρακάλεσα να σταματήσω να γυρίζω ερωτικές ταινίες. Εκείνος όμως μου είπε ”έλα να γυρίσουμε λίγες ακόμα μέχρι να φουσκώσεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά στην μαρτυρία της.