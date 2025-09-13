Ύπνος: Οφθαλμίατρος αποκαλύπτει πώς η αϋπνία επηρεάζει την όρασή σας – 4 συμβουλές για υγιή μάτια

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Οφθαλμίατρος αποκαλύπτει πώς η αϋπνία επηρεάζει την όρασή σας - 4 συμβουλές για υγιή μάτια
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν νομίζατε ότι η στέρηση ύπνου επηρεάζει μόνο το σώμα και το μυαλό σας, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε. Ένας οφθαλμίατρος αποκαλύπτει ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει ξηροφθαλμία, μόνιμες βλάβες στον κερατοειδή χιτώνα και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ματιών σας μακροπρόθεσμα.

Υγεία των ματιών: Ειδικοί προειδοποιούν για 1 καθημερινό τρόφιμο που μπορεί να καταστρέψει την όρασή σας

Πώς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την υγεία των ματιών σας

Ο ύπνος βοηθά στην αναζωογόνηση του σώματος και του μυαλού, παρέχοντάς μας ενέργεια και ψυχική δύναμη για την επόμενη μέρα. Ωστόσο, ένα από τα πιο σημαντικά αλλά υποτιμημένα οφέλη του ποιοτικού ύπνου είναι ο τρόπος με τον οποίο προστατεύει τα μάτια μας.

Ο Dr. Mustafa Parekh, οφθαλμίατρος στο Νοσοκομείο Saifee στη Βομβάη, δήλωσε: «Οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται τον ύπνο ως “τροφή για τον εγκέφαλο και το σώμα”, αλλά είναι απαραίτητος και για τα μάτια σας και ιδιαίτερα για τον κερατοειδή χιτώνα». Ο κερατοειδής είναι το διαυγές πρόσθιο θολωτό τμήμα του ματιού και είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την εστίαση του φωτός στο μάτι και την καθαρή όραση.

Καταρράκτης και γλαύκωμα: Το Νο1 φρούτο που μειώνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

«Κατά τον ύπνο, ο κερατοειδής ενυδατώνεται από τη δακρυϊκή μεμβράνη. Αυτή η δακρυϊκή στιβάδα περιέχει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την υγεία του κερατοειδούς θεραπεύοντας μικροβλάβες. Αν και συνιστάται να κοιμάστε επτά ή οκτώ ώρες κάθε βράδυ, το μάτι ειδικότερα χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενες ώρες ύπνου για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία επούλωσης», εξήγησε ο ειδικός

«Όταν ο ύπνος μειώνεται ή διακόπτεται, ο κερατοειδής στερείται τροφής. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενες διαβρώσεις του κερατοειδούς – μικροσκοπικά επώδυνα κενά στην επιφάνεια του κερατοειδούς. Όσοι βιώνουν έλλειψη ύπνου τείνουν να ξυπνούν με πονεμένα και κόκκινα μάτια. Ακόμα χειρότερα, σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν επαναλαμβανόμενες διαβρώσεις που εξελίσσονται σε έλκη κερατοειδούς ή κερατοπάθεια, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την όραση μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε ο οφθαλμίατρος.

Συμβουλές για τη φροντίδα των ματιών σας

Μια νύχτα έλλειψης ύπνου θα προκαλέσει ξηρότητα, ευαισθησία και πόνο στα μάτια. Για να προστατεύσετε την όρασή σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Προσωρινή ανακούφιση από την ξηρότητα μπορούν να προσφέρουν οι οφθαλμικές λιπαντικές σταγόνες, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον έλεγχο της λοίμωξης του κερατοειδούς.
  • Προφυλάξεις όπως η καθιέρωση μιας αυστηρής ρουτίνας ύπνου, η αποφυγή της χρήσης οθονών, αργά μέσα στην ημέρα και η δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος ύπνου μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των ματιών.
  • Εάν αισθάνεστε συχνά πόνο στα μάτια τα πρωινά, ευαισθησία στο φως ή θολή όραση, θα ήταν συνετό να επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο.
  • Οι επαναλαμβανόμενες διαβρώσεις του κερατοειδούς, εάν παραμείνουν χωρίς θεραπεία μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την όρασή σας και την ποιότητα ζωής σας.

16:11 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

