Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας – Παραμένει σε επιφυλακή η Πολωνία

Enikos Newsroom

διεθνή

Πολωνία ρωσικά drones
Photo: Reuters

Λήξη συναγερμού στην Πολωνία,  λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.  Ο Πολωνός Πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει αρθεί και ευχαρίστησε όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του, ο κ. Τουσκ αναφέρει: «Ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Παραμένουμε σε επιφυλακή.»

Νωρίτερα, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, λόγω απειλής επιθέσεων με drone στην γειτονική Ουκρανία, και το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης, σύμφωνα με Reuters.

Παρέμβαση Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» την διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος.

«Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (…) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.

«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για την Βρετανία και το Ισραήλ.

Χθες, η Πολωνία απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιστατικό πιθανόν να οφειλόταν σε λάθος, σε μία σπάνια έκφραση της διαφωνίας ενός από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών είπε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσινγκτον θα ενεργήσει ώστε να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία. Στα Ηνωμένα Έθνη χθες οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύθηκαν για την υπεράσπιση «κάθε σπιθαμής του νατοϊκού εδάφους».

Η Μόσχα δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά το διάστημα της διείσδυσης των drones και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Συναγερμός και στην Ρουμανία

Συναγερμός σήμανε και στην Ρουμανία την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ρωσική επίθεση με drones σε υποδομές της Ουκρανίας. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι απογειώθηκαν δύο μαχητικά F-16 όταν ένα drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης κοντά στα σύνορα.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της Τουλτσέα, που βρίσκεται κοντά στον Δούναβη στα σύνορα με την Ουκρανία, να βρουν καταφύγιο. Η ρουμανική αεράμυνα, εντόπισε drone στον εθνικό εναέριο χώρο, το οποίο τα μαχητικά ακολούθησαν μέχρι να εξαφανιστεί από τα ραντάρ τους 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού Τσίλια Βέτσε. «Το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό», ανέφερε η δήλωση.

Την εισβολή του ρωσικού drone επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.  Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα και έμεινε σε αυτόν για περίπου 50 λεπτά.

Πηγή: AFP-Reuters-ΑΠΕ-ΕΡΤ

 

 

 

