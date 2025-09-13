Λαμία: Αστυνομικοί έπιασαν στα «πράσα» διαρρήκτη – Είχε κρυφτεί στο υπνοδωμάτιο

Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9/25) στο Παγκράτι Λαμίας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας, ένας 22χρονος Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Συγκεκριμένα, κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι ένα άτομο έχει εισέλθει σε σπίτι από το οποίο απουσίαζαν οι ιδιοκτήτες του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που διαπίστωσαν ότι στην αυλή υπήρχε σπασμένο παράθυρο. Συγχρόνως έφτασε στο σημείο και η ιδιοκτήτρια που άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνα μέσα στο σπίτι. Πράγματι, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα lamiareport, οι αστυνομικοί δεν άργησαν να εντοπίσουν τον διαρρήκτη κρυμμένο στο υπνοδωμάτιο και να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως διαπίστωσαν ο 22χρονος δράστης δεν είχε προλάβει να αφαιρέσει κάτι από το σπίτι, άφησε όμως την «υπογραφή» του προκαλώντας ζημιά στο παράθυρο και στο κούφωμά του και θα οδηγηθεί αρμοδίως στον εισαγγελέα.