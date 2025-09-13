Συνελήφθη 23χρονος στο λιμάνι του Πειραιά – Αστυνομικός σκύλος μύρισε την κοκαΐνη που έκρυβε στο μπουφάν του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθη 23χρονος στο λιμάνι του Πειραιά – Αστυνομικός σκύλος μύρισε την κοκαΐνη που έκρυβε στο μπουφάν του

Συνελήφθη ένας 23χρονος στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά από το Λιμενικό Σώμα κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».το Σάββατο 13/9. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του 152 γραμμάρια κοκαΐνης και 2,5 γραμμάρια κάνναβης, με την προανάκριση να διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Μέσα στο μπουφάν του είχε ο 23χρονος τα 152 γραμμ. κοκαΐνης

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Εκεί, εντοπίστηκε ο 23χρονος να μεταφέρει μέσα στο μπουφάν του μια πλαστική συσκευασία με 152 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2,5 γραμμαρίων.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω ανάλυση, ενώ η εκτιμώμενη αξία τους φθάνει περίπου τις 9.500 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση για επιχορήγηση ύψους έως 200.000 ευρώ

Καταβολή επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε μητέρες: Τι διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας για τη νέα ρύθμιση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Το μυστήριο πίσω από τη «Βάρκα του Ιησού» που συνδέεται με το θαύμα του βαδίσματος στο νερό
περισσότερα
21:31 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Αστυνομικοί έπιασαν στα «πράσα» διαρρήκτη – Είχε κρυφτεί στο υπνοδωμάτιο

Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9/25) στο Παγκράτι Λαμίας, από αστυνομικούς της Ομάδ...
20:42 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο, το βράδυ του Σαββάτου (13/09), στο Λιμενικό Σώμα, για αλιευτι...
17:39 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Συνεχείς οι αφίξεις μεταναστών – Πάνω από 200 εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Περισσότερα από 200 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο και ύστερα από επιχ...
17:11 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Οριστικά Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Παναγιώτης Καλδής – Δικαίωση από το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος