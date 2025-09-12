Πειραιάς: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε ισόγεια κατοικία και σε τρία οχήματα

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) σε ισόγεια κατοικία που βρίσκεται επί της οδού Κοραή στο Κερατσίνι.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά από το αρμόδιο τμήμα.

Παράλληλα, στις φλόγες παραδόθηκαν δύο αυτοκίνητα και ένα τρίκυκλο απο άγνωστη προς το παρόν αιτία σε διάφορες περιοχές του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στα σημεία έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

