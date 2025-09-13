Πολωνία: Συναγερμός για ρωσικά drones – Έκλεισε το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, σηκώθηκαν μαχητικά

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου το Σάββατο, λόγω απειλής επιθέσεων με drone στην γειτονική Ουκρανία, και το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης, σύμφωνα με Reuters.

Δεν γίνεται σε παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου στην ανακοίνωση.

Η Πολωνία είχε αναφέρει ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη προς Τετάρτη, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις στην Ουκρανία, όπου διεξάγει πόλεμο από τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ρωσία είχε δηλώσει ότι δεν στόχευε την Πολωνία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από αυτό είχαν κλείσει για πτήσεις το Σάββατο.