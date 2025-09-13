Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα μαστροπείας εξέδιδε 16χρονη για ένα χρόνο – Αναζητείται μία γυναίκα ως «αρχηγός»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ανήλικη

Στα ίχνη ενός κυκλώματος μαστροπείας που εξέδιδε ανήλικη βρίσκονται οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά το ερωτικό ραντεβού που έκλεισε ένας 30χρονος με την 16χρονη, μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών, στην οποία έδωσε 180 ευρώ, ενώ βρίσκονταν σε διαμέρισμα στην Τούμπα.

Η 16χρονη κατέθεσε, παρουσία ψυχολόγου, πως διατηρεί ηλεκτρονική αγγελία σε πλατφόρμα γνωριμιών, μέσω της οποίας και γνώρισε τον 30χρονο, και στον οποίο ανέφερε ότι είναι 19 ετών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επίσης, η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με αρχηγό μια γυναίκα την οποία γνώρισε το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η γυναίκα αυτή που αναζητείται από τις αρχές της πρότεινε να ανοίξει τον λογαριασμό.

Όλα τα ερωτικά ραντεβού γίνονταν στο σπίτι της ενήλικης γυναίκας, και ως αντάλλαγμα της έδινε τα μισά χρήματα. Από 70 έως 180 ευρώ, έπαιρνε η ανήλικη από τους πελάτες της. Η 16χρονη ανέφερε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πως καθημερινά είχε ραντεβού με τουλάχιστον δέκα άτομα, ενώ έδωσε μια λίστα ανδρών με τους οποίους συνευρέθηκε ερωτικά.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

