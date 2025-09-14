EuroBasket 2025: Το πάρτι στα «γαλανόλευκα» αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική μπάσκετ

Η Ελλάδα τα έδωσε όλα και τελικά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Eurobasket 2025, αφού στον μικρό τελικό επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89.

Η χώρα μας αποτελεί την τρίτη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αποδεικνύοντας πως επέστρεψε στην ελίτ του αθλήματος κι ελπίζουμε να παραμείνουμε για πολλά χρόνια.

Η FIBA δημοσίευσε ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδας, όπου όλοι οι αθλητές διασκέδασαν με την ψυχή τους, αυτή την πολύ σπουδαία επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου.

22:17 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

