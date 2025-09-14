Γερμανία – Τουρκία: Live ο μεγάλος τελικός του Eurobasket

Το EuroBasket 2025 φτάνει πλέον στο τέλος του, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Γερμανία στον μεγάλο τελικό, με στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και της κορυφής της Ευρώπης.

Η κορυφή της Ευρώπης χωράει μόνο μία. Η Τουρκία του τεχνικού Άταμαν ξεπέρασε στα ημιτελικά το εμπόδιο της Ελλάδας, ενώ η Γερμανία εκείνο της Φινλανδίας.

«Θέλουμε τον τίτλο» τόνισε ο Τούρκος προπονητής, «Όλοι δουλεύουμε για αυτή τη στιγμή, θα τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το τρόπαιο» ανέφερε ο Όσμαν. Δεύτερη παρουσία της Τουρκίας σε τελικό, μετρώντας ως τώρα ένα αργυρό μετάλλιο.

Η Γερμανία αναζητά το δεύτερο τρόπαιο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην ιστορία της, μετά από εκείνο του 1993, ενώ με το μετάλλιο που έχει ήδη εξασφαλίσει έφτασε τα τέσσερα στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της Τουρκίας στο EuroBasket2025:

Φάση ομίλων

Λετονία – Τουρκία 73-93
Τουρκία – Τσεχία 92-78
Τουρκία – Πορτογαλία 95-54
Εσθονία – Τουρκία 64-84
Τουρκία – Σερβία 95-90

Νοκ άουτ

Τουρκία – Σουηδία 85-79
Τουρκία – Πολωνία 91-77
Ελλάδα – Τουρκία 68-94

Τα αποτελέσματα της Γερμανίας στο EuroBasket 2025:

Φάση ομίλων

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Γερμανία – Σουηδία 105-83
Λιθουανία – Γερμανία 88-107
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία – Γερμανία 61-91

Νοκ άουτ

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Γερμανία – Σλοβενία 99-91
Γερμανία – Φινλανδία 98-86

 

