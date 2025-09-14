Άννα Βίσση: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο και στη δεύτερη συναυλία της – Βίντεο

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η Άννα Βίσση γέμισε το Καλλιμάρμαρο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια ύστερα από την χθεσινή (13/9) μεγάλη βραδιά, επέστρεψε σήμερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να σμίξει με τους χιλιάδες θαυμαστές της.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που η απόλυτη Ελληνίδα σταρ γεμίζει το αρχαίο ελληνικό στάδιο, με το κοινό της να αποδεικνύει για ακόμα μία φορά την αγάπη, τον σεβασμό του και την αφοσίωσή του προς εκείνη.

Όπως και τις δύο προηγούμενες φορές, έτσι και σήμερα οι θεατές έσπευσαν από νωρίς στο Καλλιμάρμαρο, γνωρίζοντας πως όσο περνάει η ώρα η ουρά θα γίνεται ακόμα πιο μεγάλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού ξεκίνησε η συναυλία, η Άννα Βίσση είπε στους θαυμαστές της, μεταξύ άλλων, πως: «Η αγκαλιά σας παιδιά είναι τεράστια και είναι μαγική! Σας ευχαριστώ. Σήμερα μου περισσεύουν τα λόγια. Δεν έχω καθόλου άγχος, είχα λίγο χθες, αλλά σήμερα θέλω να το απολαύσω πιο πολύ ακόμα. Γιατί άλλωστε αυτό που κάνω, για μένα είναι μία απόλαυση».

Ανάμεσα στο κοινό είναι και άνθρωποι της εγχώριας showbiz, όπως: η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Ρούλα Ρέβη, ο Αποστόλης Τότσικας, η Ζέτα Δούκα, ο Θέμης Γεωργαντάς και η Μαρία Σολωμού.