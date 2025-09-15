Γάζα: Τουλάχιστον 25 νεκροί σε ισραηλινές επιθέσεις ενώ ο Ρούμπιο συναντά τον Νετανιάχου – Το «τρίγωνο του τρόμου» για τους Παλαιστίνιους

Οι εικόνες μαζικής φυγής αμάχων από τη Λωρίδα της Γάζας και οι επιδρομές του ισραηλινού στρατού επισκίασαν τη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν με δεκάδες νεκρούς.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, το Ισραήλ κατέστρεψε πολλά κτίρια στη Γάζα σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 Παλαιστινίους, την ώρα που διεξάγονταν δύο αεροπορικές επιδρομές σε σπίτια οικογενειών και σε σκηνή εκτοπισμένων, μεταδίδει το Reuters.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι βομβαρδισμοί από ξηρά και αέρα χτύπησαν διάφορες περιοχές, σκορπώντας τον πανικό και αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε δρόμους και ανοιχτούς χώρους.

Το «τρίγωνο του τρόμου»

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας προειδοποιεί ότι οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε ένα «τρίγωνο τρόμου: πείνα, βομβαρδισμοί και στέρηση θεραπείας». Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι οι ιατρικές ομάδες δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν σωτήρια στήριξη καθώς έχουν εξαντληθεί κρίσιμα φάρμακα.

Οι κάτοικοι λαμβάνουν μόλις 10 λεπτά προειδοποίησης πριν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά που εκτοπίζομαι», είπε ένας Παλαιστίνιος στο Al Jazeera. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, μετά βίας βρίσκουμε μέρος να μείνουμε. Ο πόλεμος βαραίνει περισσότερο σε όσους είναι εκτοπισμένοι, όχι μόνο σε αυτούς που βρίσκονται υπό βομβαρδισμό».

Άλλοι περιγράφουν την απόγνωση μπροστά στην αδυναμία να βρουν καταφύγιο. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα για μεταφορικά ώστε να μετακινηθούν», είπε ο Άχμεντ Χαμπούς. «Αυτή δεν είναι ζωή, είμαστε εξαντλημένοι. Τα ζώα έχουν καλύτερη ζωή από εμάς».

Σύμφωνα με πηγές στο νοσοκομείο Νάσερ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην περιοχή αλ-Μαουάσι, νοτιοδυτικά της Χαν Γιουνίς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τα ξημερώματα στους 25, εκ των οποίων οι 16 στη Πόλη της Γάζας.

Ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι, δήλωσε ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες έχουν πληγεί 10 κτίρια της υπηρεσίας, «επτά σχολεία και δύο κλινικές που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για χιλιάδες εκτοπισμένους».

No place is safe in #Gaza

No one is safe. Airstrikes in Gaza City & the north are intensifying.

More & more people are forced to leave, disoriented & uncertain, heading into the unknown. Only in the past four days, 10 UNRWA buildings have been hit in #Gaza City.

This… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) September 14, 2025

Το Ισραήλ επιμένει ότι η επιχείρηση για τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για την οριστική ήττα της Χαμάς και υποστηρίζει ότι έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να κατευθυνθούν νότια σε μια «ανθρωπιστική ζώνη».

ΟΗΕ και πολλές χώρες αντιτείνουν ότι πρόκειται για μαζικό εκτοπισμό μέσω εξαναγκασμού και ότι οι συνθήκες στη ζώνη είναι δραματικές, με ελλείψεις τροφίμων.

«Ξέρετε τι είναι ο εκτοπισμός; Είναι σαν να σου βγάζουν την ψυχή από το σώμα σου, είναι ταπείνωση και μια άλλη μορφή θανάτου», δήλωσε η 50χρονη Γκάντα, μητέρα πέντε παιδιών από τη συνοικία Σάμπρα, η οποία αρνήθηκε να φύγει.

«Μας λένε να πάμε νότια, κι όταν το κάνουμε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα μας βομβαρδίσουν κι εκεί, οπότε γιατί να το προσπαθήσουμε;»

Σύμφωνα με τη Χαμάς, τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και 1.600 κατοικίες μαζί με 13.000 σκηνές έχουν καταστραφεί από τις 11 Αυγούστου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Οι αριθμοί αυτοί δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από το Reuters, ωστόσο εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι η ροή των εκτοπισμένων προς τον νότο έχει ενταθεί.

Συνάντηση Ρούμπιο – Νετανιάχου

Την ίδια ώρα στην Ιερουσαλήμ, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου. Πλάνα έδειξαν τους δύο άνδρες να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν χειραψία πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, ενώ είχαν προγραμματισμένη κοινή δήλωση Τύπου.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε δηλώσει πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον ότι ήθελε να συζητήσει «πώς το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τον πόλεμο ώστε να ηττηθεί η Χαμάς και να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι», σύμφωνα με τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Επρόκειτο επίσης να εξετάσει πώς η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι έκριναν ότι «δεν εξυπηρέτησε ούτε τα ισραηλινά ούτε τα αμερικανικά συμφέροντα», θα επηρεάσει αυτούς τους στόχους.