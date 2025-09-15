Χάος στο Παρίσι: Συγκρούσεις με αστυνομικούς για… 1.000 δωρεάν γεύματα τηγανητού κοτόπουλου

Enikos Newsroom

διεθνή

Παρίσι τηγανιτό κοτόπουλο
Πηγή: Χ

Η προγραμματισμένη γιορτή για τα εγκαίνια ενός νέου καταστήματος της αλυσίδας ασιατικού φαγητού Krousty Sabaidi, στο Παρίσι, μετατράπηκε σε χάος, καθώς η παρουσία ενός influencer προσέλκυσε πολύ μεγαλύτερο πλήθος από το αναμενόμενο, αναφέρει η Le Figaro.

Η διανομή 1.000 δωρεάν γευμάτων εξελίχθηκε με ένταση και συγκρούσεις με την αστυνομία, δημιουργώντας ένα απρόσμενο σκηνικό αναταραχής.


Η αλυσίδα Krousty Sabaidi είχε προγραμματίσει να μοιράσει χίλια δωρεάν γεύματα με ρύζι και τηγανητό κοτόπουλο, σε μια εορταστική εκδήλωση με τη συμμετοχή του influencer Fares Salvatore, ο οποίος μετρά σχεδόν 500.000 followers μόνο στο Instagram.

Πηγή: Instagram / @fares_salvatore69

Ωστόσο, η υπηρεσία ασφαλείας αδυνατούσε να ελέγξει το ενθουσιώδες πλήθος. Περίπου 3.000 άτομα συνωστίστηκαν έξω από τις πόρτες του εστιατορίου και η ένταση αυξανόταν συνεχώς.


Όπως αναγνώρισε η εταιρεία στα social media: «Η προσέλευση ξεπέρασε κατά πολύ κάθε προσδοκία μας, προκαλώντας μαζική εισροή και μετακινήσεις πλήθους μπροστά στο κατάστημά μας».

Πηγή: Instagram / @kroustysabaidi.fr

Καθώς η εκδήλωση δεν είχε καμία άδεια και λόγω της αναστάτωσης του κοινού, ο διοργανωτής αναγκάστηκε να ακυρώσει τα πάντα.

Καθώς το πλήθος άρχισε να διαλύεται, σημειώθηκαν συγκρούσεις. Περίπου στις 17:20, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες για να διαλύσουν το οργισμένο πλήθος.


Δύο άτομα, εκμεταλλευόμενα τη σύγχυση διέπραξαν κλοπές, συνελήφθησαν επιτόπου από τους αστυνομικούς. Αρκετοί επέστρεψαν στο σημείο, και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με ρίψη αντικειμένων. Τρεις από τους πιο επιθετικούς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο, ενώ οι υπόλοιποι τελικά αποχώρησαν.


Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.


Η Krousty Sabaidi δηλώνει ότι σκοπεύει να «τιμήσει τη δέσμευσή της» για τα 1.000 δωρεάν γεύματα, προσθέτοντας: «Διατηρούμε αυτήν την υπόσχεση, την οποία θα σας ανακοινώσουμε σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια προπόνηση μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκίνου κατά 30% – Νέα μελέτη αποκαλύπτει

Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες- Οδηγίες από τον ΕΟΦ για την ασφαλέστερη χρήση τους

Σούπερ μάρκετ: Πού κυμαίνεται το κόστος του καλαθιού – Αναλυτικοί πίνακες με προϊόντα και τιμές

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα ΚΥΑ για τις διασταυρώσεις – Τι θα προβλέπει

Τεστ προσωπικότητας: Το φεγγάρι που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πώς είστε στις σχέσεις σας

Τι σημαίνει η φράση «υπέρ το δέον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:33 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Τουλάχιστον 25 νεκροί σε ισραηλινές επιθέσεις ενώ ο Ρούμπιο συναντά τον Νετανιάχου – Το «τρίγωνο του τρόμου» για τους Παλαιστίνιους

Οι εικόνες μαζικής φυγής αμάχων από τη Λωρίδα της Γάζας και οι επιδρομές του ισραηλινού στρατο...
11:53 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Θα κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της διένεξης με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι θα κηρύξει την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουά...
23:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς η τεράστια αύξηση της παραγωγής drones στη Ρωσία αλλάζει τα δεδομένα – Ανάλυση

Τρία χρόνια πριν, όταν η Ρωσία εισήγαγε αυτοκαταστρεφόμενα drones από το Ιράν για χρήση στον π...
22:47 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Μήνυμα Λούλα σε Τραμπ: «Η δημοκρατία και η κυριαρχία της Βραζιλίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες»

Ο πρόεδρος Λούλα ντ Σίλβα απαντά στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την καταδίκη του Μπολσονάρο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος