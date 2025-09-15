Χάος στο Παρίσι: Συγκρούσεις με αστυνομικούς για… 1.000 δωρεάν γεύματα τηγανητού κοτόπουλου

Η προγραμματισμένη γιορτή για τα εγκαίνια ενός νέου καταστήματος της αλυσίδας ασιατικού φαγητού Krousty Sabaidi, στο Παρίσι, μετατράπηκε σε χάος, καθώς η παρουσία ενός influencer προσέλκυσε πολύ μεγαλύτερο πλήθος από το αναμενόμενο, αναφέρει η Le Figaro.

Η διανομή 1.000 δωρεάν γευμάτων εξελίχθηκε με ένταση και συγκρούσεις με την αστυνομία, δημιουργώντας ένα απρόσμενο σκηνικό αναταραχής.

FRANCE 🇫🇷 A free fried chicken giveaway in Paris ended in a brawl. The French blogger who organized the event through social media was forced to stop it due to police intervention. pic.twitter.com/TNnqi8e8VB — Toria Brooke (@realtoriabrooke) September 15, 2025



Η αλυσίδα Krousty Sabaidi είχε προγραμματίσει να μοιράσει χίλια δωρεάν γεύματα με ρύζι και τηγανητό κοτόπουλο, σε μια εορταστική εκδήλωση με τη συμμετοχή του influencer Fares Salvatore, ο οποίος μετρά σχεδόν 500.000 followers μόνο στο Instagram.

Ωστόσο, η υπηρεσία ασφαλείας αδυνατούσε να ελέγξει το ενθουσιώδες πλήθος. Περίπου 3.000 άτομα συνωστίστηκαν έξω από τις πόρτες του εστιατορίου και η ένταση αυξανόταν συνεχώς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Krousty Sabaidi® (@kroustysabaidi.fr)



Όπως αναγνώρισε η εταιρεία στα social media: «Η προσέλευση ξεπέρασε κατά πολύ κάθε προσδοκία μας, προκαλώντας μαζική εισροή και μετακινήσεις πλήθους μπροστά στο κατάστημά μας».

Καθώς η εκδήλωση δεν είχε καμία άδεια και λόγω της αναστάτωσης του κοινού, ο διοργανωτής αναγκάστηκε να ακυρώσει τα πάντα.

Καθώς το πλήθος άρχισε να διαλύεται, σημειώθηκαν συγκρούσεις. Περίπου στις 17:20, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες για να διαλύσουν το οργισμένο πλήθος.

Free chicken giveaway sparks clashes in Paris Influencer Fares Salvatore decided to hand out a thousand portions of fried chicken, but the charity event quickly spiraled out of control. The crowd that gathered for free food caused a stampede and mass unrest. Police were… pic.twitter.com/JGUeIh876c — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025



Δύο άτομα, εκμεταλλευόμενα τη σύγχυση διέπραξαν κλοπές, συνελήφθησαν επιτόπου από τους αστυνομικούς. Αρκετοί επέστρεψαν στο σημείο, και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με ρίψη αντικειμένων. Τρεις από τους πιο επιθετικούς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο, ενώ οι υπόλοιποι τελικά αποχώρησαν.

Incidents en cours à Châtelet lors de l’ouverture du nouveau restaurant #Krousty. La distribution gratuite de repas a été annulée. Intervention de la police. pic.twitter.com/6o1j2f94gx — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 13, 2025



Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

A “free fried chicken” giveaway, organised by a social media influencer, was cancelled after a stampede broke out at the location in Paris pic.twitter.com/bVKTig7ljx — TRT World (@trtworld) September 14, 2025



Η Krousty Sabaidi δηλώνει ότι σκοπεύει να «τιμήσει τη δέσμευσή της» για τα 1.000 δωρεάν γεύματα, προσθέτοντας: «Διατηρούμε αυτήν την υπόσχεση, την οποία θα σας ανακοινώσουμε σε μεταγενέστερη ημερομηνία».