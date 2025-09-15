Μεντβέντεφ κατά Ε.Ε.: Θα κινηθούμε εναντίον των Ευρωπαίων αχρείων εάν προσπαθήσουν να κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία μας

Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη ότι θα κινηθεί κατά όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία ύστερα από αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνει την ιδέα να χρησιμοποιηθούν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηριχθεί η Ουκρανία.

Αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της απαγόρευσαν τις συναλλαγές με τη ρωσική κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών και μπλόκαραν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300-350 δισεκ. δολαρίων, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που διακρατούνται σε ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων.

Το Reuters μετέδωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη.

Το περιοδικό Politico μετέδωσε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, έως τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Η Ρωσία θα κινηθεί κατά ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα δυνατά διεθνή και εθνικά δικαστήρια» καθώς και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ρωσία δηλώνει ότι η όποια κατάσχεση περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

