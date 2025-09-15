Ξεκινά η «μητέρα των μαχών» στην prime time

Με ξεχωριστές στρατηγικές και γερό… μπάσιμο από όλα τα κανάλια ξεκινά η μάχη στην prime time, η οποία «σπάει» σε δύο δόσεις. Τα κανάλια άνοιξαν τα χαρτιά τους ενόψει της μεγάλης αυλαίας, βομβαρδίζοντας με τρέιλερ που αποκαλύπτουν τις διαφορετικές στρατηγικές που θα ακολουθήσουν.

Πιστοί στην αρχική συμφωνία για κοινή εκκίνηση την εβδομάδα 21-22 Σεπτεμβρίου μένουν ο ΑΝΤ1, το Mega και ο Alpha, ενώ αυτόνομη πορεία, με πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, επιλέγει το Star, που συμπίπτει με την ΕΡΤ. Η σταδιακή πρεμιέρα των σειρών ανά slot φέτος καταργείται και τα κανάλια μπαίνουν με φόρα στην prime time με δύο σειρές ή διπλά επεισόδια ανά ημέρα.

Όπως αναφέρει η Reallife, δυναμική «επέλαση» ετοιμάζει ο ΑΝΤ1, που επαναφέρει το «Grand Hotel» από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 (νέο επεισόδιο την Τρίτη και διπλό επεισόδιο την Τετάρτη), ενώ λανσάρει ταυτόχρονα και δύο κωμικές σειρές. Αμέσως μετά την πρεμιέρα του «Grand Hotel», τη Δευτέρα στις 22:30 βγαίνει στον αέρα το «Γιατί, ρε πάτερα;», που σηματοδοτεί την επιστροφή του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο κανάλι. Αντίστοιχα, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 22:30 έρχεται ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Σέρρες 2».

Εκτός από σειρές, ο ΑΝΤ1 «χτυπά» και με entertainment από την πρώτη εβδομάδα. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η σκυτάλη της prime time περνά στα χέρια του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που επιστρέφει με νέο χορταστικό επεισόδιο του «Roadshow». Σε εντελώς διαφορετική λογική κινείται ο Alpha, που εγκαινιάζει «σπέσιαλ εβδομάδα πρεμιέρας» λανσάροντας συνολικά τέσσερις σειρές. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ανοίγει τη σεζόν με το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στις 21:00, με διπλό επεισόδιο, ενώ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα, ακολουθεί η πρεμιέρα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Την Τετάρτη επιστρέφει για δεύτερη σεζόν ο «Αγιος έρωτας» με διπλό επεισόδιο, ενώ την Πέμπτη ο Alpha λανσάρει τη μίνι σειρά με τη Μαρία Κίτσου «Να με λες μαμά». Η συγκεκριμένη διάρθρωση αφορά μόνο την ειδική εβδομάδα, καθώς, στη συνέχεια, οι σειρές θα πάρουν άλλη θέση στο πρόγραμμα, με τον «Αγιο έρωτα» να επιστρέφει καθημερινά (Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00) από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Το Mega, από την πλευρά του, υψώνει την αυλαία μόνο με μία σειρά, τη «Γη της ελιάς», που κάνει πρεμιέρα για πέμπτη σεζόν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Τις υπόλοιπες ημέρες, το Μεγάλο Κανάλι έχει προγραμματίσει επεισόδια του μανιάτικου σίριαλ, ενώ μετά τις 22:30 συνεχίζει με επαναλήψεις του «Παρά πέντε» και του «50-50». Το πρώτο σφύριγμα για το «πρωτάθλημα» της prime time ηχεί σήμερα 15 Σεπτεμβρίου με την κοινή κάθοδο του Star και της ΕΡΤ. Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς ρίχνει στη μάχη τη «Φάρμα», με δύο επεισόδια Δευτέρα και Τρίτη, αλλά και το «GNΤM», που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Ο προγραμματισμός αυτός αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες εβδομάδες, με τη «Φάρμα» να μεταδίδεται έως τρεις φορές την εβδομάδα και το «GNTM» μία κάθε Παρασκευή.

Απέναντι στην πρεμιέρα του Star, η ΕΡΤ «χτυπά» με τρεις σειρές, καθώς τη Δεύτερα υψώνεται η αυλαία για τον δεύτερο κύκλο της «Ηλέκτρας» (20:30), τη νέα σειρά «Το παιδί» (21:45) και την κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» (22:45). Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου παίρνει θέση στην ΕΡΤ1 το «Απαραίτητο φως», που μεταδόθηκε αρχικά στο ΕΡΤflix, ενώ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο τελευταίος κύκλος της σειράς «Το δίχτυ», την οποία συνεχίζουν στενοί συνεργάτες του εμπνευστή της, Μανούσου Μανουσάκη.