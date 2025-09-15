Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες στην ΕΡΤ1: Ποιες σειρές αρχίζουν σήμερα

Με δυνατές πρεμιέρες στην ψυχαγωγία και τη μυθοπλασία αρχίζει η νέα εβδομάδα στην ΕΡΤ1.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου από τις 20:30, η μυθοπλασία μάς δίνει καθημερινά ραντεβού back to back, με σειρές για όλα τα γούστα, που υπόσχονται γέλιο, συγκίνηση, μυστήριο, δράση και ανατροπές.

ΗΛΕΚΤΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 20:30

Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα», σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων και νέα ώρα προβολής.

Από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, στις 20:30, η σειρά μάς μεταφέρει στη Νήσο Αρσινόη, τον Σεπτέμβρη του 1973.

Ο αιφνίδιος θάνατος του δημάρχου Σωτήρη συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, πυροδοτώντας μια σειρά αποκαλύψεων, συγκρούσεων και ανατροπών.

Η Ηλέκτρα, ο Παύλος, η Νεφέλη και μια σειρά από χαρακτήρες μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, μυστικών και προδοσίας. Το σενάριο ξεδιπλώνεται σαν παρτίδα σκάκι, όπου κάθε κίνηση είναι κρίσιμη και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή, Τάσος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Θανάσης Πατριαρχέας, Λουκία Παπαδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Βίκτωρας Πέτσας, Αποστόλης Τότσικας, Ευαγγελία Μουμούρη, Γιώργος Συμεωνίδης, Ειρήνη Λαφαζάνη, Όλγα Μιχαλοπούλου, Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου, Δανάη Λουκάκη, Ιφιγένεια Πιερίδου, Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης, Εμμανουήλ Γεραπετρίτης, Νίκος Ιωαννίδης, Άρης Αντωνόπουλος, Ελένη Κούστα, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Δρόσος Σκώτης, Ευγενία Καραμπεσίνη, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Σπύρος Σταμούλης, Νίκος Μέλλος, Πέτρος Σκαρμέας, Θεοδώρα Τζήμου, Τάσος Τζιβίσκος, Πάνος Τζίνος

Τη φετινή σεζόν στη σειρά εντάσσονται ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και ο Δημήτρης Σέρφας.

Επίσης, εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου, Αθηνά Μπαλτά, Αγγελική Σίτρα, Έφη Σταυροπούλου, Εύη Βασιλειάδη, Θάνος Τριανταφύλλου, Ζαχαρένια Πίνη

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 21:45

Η νέα κοινωνική μαύρη κωμωδία «Το παιδί», σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:45, και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στην ΕΡΤ1.

Με φόντο την ελληνική επαρχία, η σειρά παρακολουθεί την Άρτεμη (Ντένια Στασινοπούλου), πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, που βρίσκεται άθελά της στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης υπόθεσης, όταν σώζει τον Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), έναν νέο στο φάσμα του αυτισμού, από ένοπλη επίθεση στην έπαυλη της οικογένειάς του.

Με τους γονείς του απαχθέντες και την αστυνομία απούσα, η Άρτεμις το σκάει μαζί του στο απομονωμένο πατρικό της στο Νεοχώρι.

Εκεί, όμως, δεν θα βρει την ηρεμία που αναζητεί, αλλά έναν τόπο γεμάτο μυστικά και… μια μυστηριώδη εξαφάνιση που στοιχειώνει το χωριό.

Με καυστικό χιούμορ, κοινωνικά μηνύματα και μια γεμάτη ανατροπές πλοκή, «Το παιδί» έρχεται να φέρει κάτι εντελώς διαφορετικό στην ελληνική τηλεόραση.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη

ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 22:45

Η νέα ανατρεπτική κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 22:45 στην ΕΡΤ1 και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη.

Με ένα εντυπωσιακό cast και ατμόσφαιρα γεμάτη χιούμορ, συναίσθημα και σύγχρονους προβληματισμούς, η σειρά αφηγείται την ιστορία του Πάρη και της Μιχαέλας, δύο ανθρώπων που ενώνουν ξανά τις ζωές τους, πέντε χρόνια έπειτα από έναν οδυνηρό χωρισμό. Τυχαία;

Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων.

Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πάρις Θωμόπουλο, Μαρία Κωνσταντάκη, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Χαρίκλειας η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Τίτλοι αρχής: Γιάννης Γιοκαρίνης & Βασίλης Καζούλης – Μουσική: Νίκος Τερζής – Στίχοι: Γιάννης Κότσιρας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 22:45

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX, η ανατρεπτική σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο φως» έρχεται στην ΕΡΤ1 από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 22:45.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, η σειρά ταξιδεύει τους θεατές ανάμεσα σε δύο εποχές: στην Αθήνα της γερμανικής Κατοχής και στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η Λουίζα Λασκαράτου, επιστρέφοντας από το εξωτερικό μετά τον θάνατο του πατέρα της, ανακαλύπτει μια κληρονομιά που θα την οδηγήσει σε σκοτεινά οικογενειακά μυστικά και ένα μυστήριο που συνδέεται με την εκτέλεση της γιαγιάς της το 1944 και έναν χαμένο πίνακα-κλειδί για την αλήθεια.

«Απαραίτητο φως» – Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης, αλήθειας και λύτρωσης.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου, Αινείας Τσαμάτης, Μιχάλης Βαλάσογλου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Δημήτρης Μαύρος, Αναστάσης Κολοβός, Νικόλας Σταθόπουλος, Στέλλα Καζάζη, Δημήτρης Μαγγίνας, Έρρικα Μπίγιου, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Nathan Thomas, Ian Robertson, Δημήτρης Γαλανάκης, Νίνα Έππα, Κωνσταντίνος Τσεντούρος, Jannis Spengler, Μαρία Κοντοδήμα

Στον ρόλο του Πατρίκ Μακένζι ο Θανάσης Παπαγεωργίου

Επίσης συμμετέχουν οι: Μιχάλης Μητρούσης, Δημήτρης Πετρόπουλος

Φιλική συμμετοχή: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Άλκις Κούρκουλος

ΤΟ ΔΙΧΤΥ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 22:15

Η αστυνομική-κοινωνική σειρά «Το δίχτυ» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με νέο κύκλο και έξι αυτοτελείς, δυνατές ιστορίες που φωτίζουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Η πρεμιέρα του β’ κύκλου θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 22:15 και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Τα σενάρια, βασισμένα σε ιδέες του Μανούσου Μανουσάκη, υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Θοδωρής Αθερίδης.

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η επίλεκτη ομάδα αστυνομικών της Γενικής Ασφάλειας, η οποία καλείται να διαλευκάνει σημαντικές υποθέσεις. Την ομάδα απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα επεισόδια της σειράς, πλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγο της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).

Σε ρόλους-έκπληξη στα αυτοτελή επεισόδια θα δούμε πλειάδα γνωστών εξαιρετικών ηθοποιών…