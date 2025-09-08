Ανατροπές και… ανταρσία στην prime time

Σε «σπάσιμο» της άτυπης συμφωνίας για κοινή εκκίνηση στις 22 Σεπτεμβρίου οδηγούνται τα κανάλια. Το Star θα ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα, ενώ ξεχωριστή στρατηγική εφαρμόζει και ο Alpha.

Με ανατροπές και εκπλήξεις θα υψωθεί η αυλαία της σεζόν στη «μάχη» της prime time, με τα κανάλια να εξετάζουν έως την τελευταία στιγμή τη στρατηγική τους στο λανσάρισμα των νέων προγραμμάτων τους. Ενόψει της επίσημης έναρξης του νέου τηλεοπτικού «πρωταθλήματος», τα κανάλια οδεύουν σε «σπάσιμο» της άτυπης συμφωνίας για κοινή εκκίνηση, ενώ τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία. Με βάση τις αρχικές συνεννοήσεις, το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star είχαν ορίσει ως κοινή ημερομηνία εκκίνησης της prime time τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Το «μέτωπο» αυτό σπάει με… ανταρσία έως και δύο καναλιών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το Star αποφάσισε να κινηθεί αυτόνομα και να μετακινήσει την πρεμιέρα των προγραμμάτων του στην prime time νωρίτερα. Αιτία για την αλλαγή αυτή αποτελεί η εσπευσμένη πρεμιέρα του ΣΚΑΪ με το «Exathlon», το οποίο ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου και, παρότι δεν συγκεντρώνει πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ήδη «χτίζει» συνήθεια στο κοινό που παρακολουθεί ριάλιτι στο οποίο απευθύνεται και το Star. Για να μην αφήσει άλλο το πεδίο ελεύθερο, το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς θα επισπεύσει την πρεμιέρα της «Φάρμας» κατά μία εβδομάδα (Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου), ενώ μέσα στην ίδια εβδομάδα εξετάζεται το ενδεχόμενο να βγει στον αέρα και το «GNΤM».

Και ενώ το Star κινείται νωρίτερα, ο Alpha κάνει την έκπληξη και το πάει για… αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες στον Alpha εξετάζεται το ενδεχόμενο να μετακινήσουν τις πρεμιέρες της prime time μία εβδομάδα αργότερα από την αρχική συνεννόηση των σταθμών. Πιο συγκεκριμένα, αντί για πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Alpha μετακινεί το σημείο εκκίνησης για τις σειρές του τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, ο Alpha θα αφήσει τον ανταγωνισμό να ξεκινήσει με τα δυνατά του χαρτιά, θα εξοικονομήσει επεισόδια μίας εβδομάδας και στη συνέχεια θα «χτυπήσει» με περισσότερα «όπλα» ταυτόχρονα. Αν προχωρήσει το σενάριο αυτό, ο «Αγιος έρωτας» θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου μαζί με τη νέα σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Το τελικό πλάνο αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τον ΑΝΤ1 και το Mega, τα δύο κανάλια αναμένεται να μείνουν σταθερά στο αρχικό πλάνο. Ο ΑΝΤ1 θα επαναφέρει το «Grand Hotel» στην prime time τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ενώ το Mega έχει ήδη ανακοινώσει ότι η πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου της «Γης της ελιάς» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Μία εβδομάδα νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου λανσάρει το νέο της πρόγραμμα η ΕΡΤ με τριπλό «χτύπημα». Την ίδια ημέρα θα κάνουν πρεμιέρα ο τρίτος κύκλος της «Ηλέκτρας» (20:30), η νέα σειρά «Το παιδί» (21:45) και η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» (22:45).