Νέες αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο – Ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9), έφτασε στο νησί μία βάρκα με 100 μετανάστες.

Η βάρκα έφτασε αρχικά στην παραλία Τρυπητή, ενώ λίγο αργότερα πιθανότατα η ίδια βάρκα προσέγγισε την παραλία Κόρφος όπου κατέβηκαν επίσης μετανάστες. Ανάμεσα σε αυτούς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων υπάρχουν 80 άνδρες, 11 γυναίκες και 9 παιδιά, κατά δήλωση τους όλοι από το Σουδάν. Πέντε εκ των μεταναστών βγήκαν στον Κόρφο, έχασαν το μονοπάτι και αυτήν την ώρα οι αρχές του νησιού προσπαθούν να τους εντοπίσουν.

Οι 56 πρώτοι μετανάστες έχουν φτάσει ήδη στο λιμάνι της Γαύδου Καραβέ, ενώ και οι υπόλοιποι αναμένεται να μεταφερθούν εκεί τις επόμενες ώρες. Μέχρι το βράδυ και αυτοί οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Σημειώνεται ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι ασταμάτητες από την Παρασκευή, θέτοντας σε συναγερμό τους δύο λιμενικούς, τους δύο πυροσβέστες και τον έναν αστυνομικό που βρίσκονται στο νησί και καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive από την αποβίβαση μεταναστών στα Σφακιά:

Στο μεταξύ το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ, που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με τους μετανάστες, σε επιστολή του τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου φιλοξενίας με αφορμή την έκρηξη των μεταναστευτικών ροών:

«… Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα όρια. Συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες, εξευτελιστικές. Εκφράζουμε για άλλη μία φορά την έντονη ανησυχία μας και ζητούμε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στους χώρους της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά ταλαιπωρημένοι άνθρωποι — μεταξύ αυτών γυναίκες και μικρά παιδιά. οι τελευταίες ημέρες δημιούργησαν ένα ασφυκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για την έσχατη αντίδραση ανθρώπων που ζουν καθημερινά σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπενθυμίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων επιλέχθηκαν για την προσωρινή φύλαξη και για την μεταγωγή των ατόμων σε κλειστές δομές, έχουμε καταλήξει κάποιοι μετανάστες να κρατούνται παραπάνω από μήνα στον συγκεκριμένο χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση. Σήμερα 15/09/2025 στις εγκαταστάσεις φιλοξενούνται προσωρινά 1.150 άνθρωποι, αριθμός που ξεπερνάει κατά πολύ τα ελάχιστα όρια ασφάλειας. Ενώ οι συνθήκες υγιεινής δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο . Οι διαμαρτυρίες των μεταναστών είναι συνέπεια όλων των παραπάνω καταστάσεων. Για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των προσωρινά φιλοξενούμενων, είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση εξεύρεση νέου, κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, ο οποίος να πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και αξιοπρέπειας. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ως προς την επίλυση του τόσο σοβαρού θέματος το οποίο έχει προκύψει».

Πηγή ΦΩΤΟ: ΕΡΤ