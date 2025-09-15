Πειραιάς: Ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των δραστών που επιτέθηκαν στον οδηγό τρόλεϊ – «Με έβρισε και με χτύπησε» καταγγέλλει το θύμα

Ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των δύο δραστών που επιτέθηκαν σε οδηγό τρόλεϊ το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για γνωστό ιδιοκτήτη επιχείρησης της περιοχής, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα όταν ο 50χρονος οδηγός του τρόλεϊ, που κινείτο με κατεύθυνση προς Πειραιά, επιχείρησε να πραγματοποιήσει στάση, προκειμένου να αποβιβάσει μία ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα.

Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου υπήρχε ένα σταθμευμένο όχημα, με τον οδηγό του τρόλεϊ να σταματάει ακριβώς από πίσω και να κορνάρει.

Τότε, όπως κατήγγειλε ο οδηγός του τρόλεϊ, ο ιδιοκτήτης μίας επιχείρησης στην περιοχή βγήκε έξω και άρχισε να τον βρίζει έντονα, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο τρόλεϊ και του επιτέθηκε με χυδαίες φράσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, τον γρονθοκόπησε δύο φορές στον λαιμό και στο κεφάλι. Κατά την ίδια μαρτυρία, ένα δεύτερο άτομο, που βρισκόταν στο όχημα, φέρεται, επίσης, να τον γρονθοκόπησε. Στη συνέχεια οι δύο δράστες εξαφανίστηκαν.

Ο οδηγός κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, φέρνοντας τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Τι λέει ο οδηγός του τρόλεϊ

«Ήθελα να σταματήσω στη στάση, γιατί υπήρχε ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα. Άρχισα να κορνάρω για να απομακρυνθεί το σταθμευμένο αυτοκίνητο και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, με έβρισε και με χτύπησε. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος άνδρας με χτύπησε επίσης και έφυγαν», περιέγραψε ο οδηγός του τρόλεϊ στην κάμερα του ΕΡΤnews.

Δείτε το βίντεο: