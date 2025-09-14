Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για επίθεση σε αστυνομικό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για επίθεση σε αστυνομικό 
Πηγή φωτογραφίας: instagram

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, έπειτα από επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 05:30 τα ξημερώματα, δύο άτομα πλησίασαν ένα ταξί, χτυπώντας την πόρτα του οχήματος και βρίζοντας τον οδηγό.

Όταν έφτασε η αστυνομία και επιχείρησε να τους ελέγξει, ένας εκ των δύο αντέδρασε και έβρισε τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, ο μουσικός φέρεται κατά την διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να τον συλλάβουν, να χτύπησε με το κεφάλι του έναν από αυτούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου συνέχισε να έχει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, της απλής σωματικής βλάβης, της εξύβρισης και της απειλής, ενώ ο αστυνομικός που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε προληπτικά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

 

14:31 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

14:23 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

13:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

13:39 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

