Ρωσία: Με τουλάχιστον 360 drones επιτέθηκε η Ουκρανία – Στόχος ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

διεθνή

Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη επίθεση εναντίον της Ρωσίας με τουλάχιστον 361 drones, κάποια από τα οποία προκάλεσαν πυρκαγιά στο τεράστιο διυλιστήριο Κιρίσι στη βορειοδυτική Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 361 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανάμεσά τους τέσσερις κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες και ένας αμερικανικής κατασκευής πύραυλος HIMARS.

Το διυλιστήριο Κιρίσι της εταιρείας Surgutneftgaz, ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ρωσίας, ήταν μεταξύ των στόχων των ουκρανικών drones, διευκρίνισαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι τρία drones καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιρίσι, ενώ πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο από την πτώση των συντριμμιών έχει κατασβεστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν θύματα.

Στο μεταξύ ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε εναντίον του διυλιστηρίου, τονίζοντας ότι εξαπέλυσε «ένα επιτυχημένο πλήγμα».

Στο Κιρίσι διυλίζονται περίπου 17,7 μετρικοί τόνοι αργού ρωσικού πετρελαίου ετησίως (περίπου 355.000 βαρέλια την ημέρα), το 6,4% του συνόλου της χώρας.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, προκειμένου να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και να συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία με την προϋπόθεση ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα πάψουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και θα υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:45 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

