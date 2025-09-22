Χανιά: Νέες διαστάσεις στην τραγωδία με το νεκρό βρέφος – Φέρεται να το πλάκωσαν οι γονείς στον ύπνο τους

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του βρέφους 2,5 μηνών, που εντοπίστηκε νεκρό στις Καλύβες Αποκορώνου στα Χανιά.

Οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως για την τραγωδία με το νεκρό βρέφος, συγκλονίζουν, αφού, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα cretalive.gr, το μωρό κοιμόταν ανάμεσα στους γονείς και την ώρα του ύπνου οι ίδιοι φέρονται να το πλάκωσαν, κατά λάθος, με τα σώματά τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο» του βρέφους.

Οι δύο Φινλανδοί τουρίστες, ηλικίας 28 και 26 ετών, συνειδητοποιώντας τι έχει συμβεί ενημέρωσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν επί τόπου. Αρχικά το βρέφος διακομίστηκε Κέντρο Υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, όπου, δυστυχώς, απλά επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Αρχικά οι γονείς, που βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

