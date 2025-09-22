Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠE: Μίζα για κάθε αιγοπρόβατο – Στους μεσάζοντες των παράνομων επιδοτήσεων εστιάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Τους μεσάζοντες που έβαλαν στο κόλπο των παράνομων επιδοτήσεων τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ερευνά, πλέον, η Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI. Εκτός από τον εντοπισμό των ιδιωτών στους οποίους κατέληγαν οι χρηματοδοτήσεις, οι έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε ολόκληρη την «αλυσίδα» των αγροτικών και κτηνοτροφικών δηλώσεων, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένο σχέδιο, τόσο στην Κρήτη, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως όλα δείχνουν, οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους μια υπόθεση που παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση, καθώς υπάρχουν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, μέρος των χρημάτων των επιδοτήσεων κατέληγε και σε όσους βοηθούσαν στην υποβολή των ψευδών δηλώσεων.

Του Θεοδόση Πάνου – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι έμπειροι αστυνομικοί προκύπτει πως οι μεσάζοντες είχαν ακόμα και τιμοκατάλογο, καθώς για τα επιπλέον ανύπαρκτα αιγοπρόβατα που έπειθαν τον κτηνοτρόφο να δηλώσει στην αίτηση του, ζητούσαν 5 ευρώ το κεφάλι!

Προκειμένου, μάλιστα, να διασφαλίσουν ότι το οργανωμένο σχέδιο τους θα παρέμενε μυστικό, η σχετική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων γινόταν από στόμα σε στόμα και από χωριό σε χωριό με στόχο την αύξηση των συμμετεχόντων στην κομπίνα των παράνομων επιδοτήσεων. Άλλωστε, όσο περισσότεροι ήταν αυτοί που δήλωναν αιγοπρόβατα και εκτάσεις, τόσο περισσότερα ήταν τα χρήματα που κέρδιζαν οι μεσάζοντες.

Ερευνώντας τη διαδρομή του χρήματος οι αστυνομικοί αναμένεται να εντοπίσουν αυτά τα άτομα, για τα οποία, μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εργάζονται ή να προέρχονται από γραφεία που αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις στον πρωτογενή τομέα.

Ένα από τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι αστυνομικοί, ώστε να αποκαλύψουν τους επιτήδειους που πλούτισαν παρανόμως, είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου σε συγκεκριμένους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και σε πολίτες που ξαφνικά εμφάνισαν δραστηριότητα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Αρκετοί έχουν ήδη, εντοπιστεί και οι υποθέσεις τους βρίσκονται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα.

Άλλωστε, σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, όπως αποκάλυψε τον Αύγουστο η Οικονομική Αστυνομία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών.

Πλέον, η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, έχει περάσει σε δεύτερο στάδιο και σύντομα αναμένεται να αποκαλυφθούν οι μεσάζοντες αλλά και συγκεκριμένα γραφεία εξυπηρέτησης αγροτών και κτηνοτρόφων που έστησαν το μεγάλο κόλπο και καρπώθηκαν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τραπεζικά εμβάσματα

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος όταν εξασφαλίσουν την άρση του τραπεζικού απορρήτου για συγκεκριμένες περιπτώσεις θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν ποια ποσά και από ποιους δικαιούχους, διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε τρίτα πρόσωπα, που ουδεμία σχέση είχαν με τον επαγγελματία αγρότη ή κτηνοτρόφο.

Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις σε βόρεια Ελλάδα και Κρήτη που, ήδη, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών και θα διερευνηθούν ενδελεχώς. Συγκεκριμένα, υπάρχει περίπτωση ηλικιωμένης, 78 ετών, στη βόρεια Ελλάδα, η οποία δήλωνε όλα τα χρόνια έναν λογικό αριθμό καλλιεργήσιμων στρεμμάτων και ξαφνικά μέσα σε δύο χρόνια τα στρέμματά της τριπλασιάστηκαν, με την ίδια να εισπράττει από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ποσά άνω των 500.000 ευρώ.

Στην Κρήτη, οι αστυνομικοί θα εξετάσουν τις περιπτώσεις δυο κτηνοτρόφων από τον ίδιο νομό, που επίσης συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των Αρχών, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το κοπάδι τους τριπλασιάστηκε μέσα σε μία χρονιά, λαμβάνοντας επιδοτήσεις συνολικού ύψους άνω του 1.000.000 ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως και οι δυο διατηρούσαν στενή φιλία με συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο εργαζόταν σε γραφείο υποδοχής αιτήσεων αγροτικών επιδοτήσεων. Το πρόσωπο αυτό παρουσιάζει δυσανάλογα μεγάλο πλουτισμό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον μισθό του, όπως, άλλωστε, και οι δυο κτηνοτρόφοι.

Σύμφωνα, πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η έρευνα αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, καθώς από την στιγμή που οι αστυνομικοί εξασφαλίσουν την άρση τραπεζικού απορρήτου θα πρέπει να προχωρήσουν σε διασταυρώσεις, διακυμάνσεις ποσών σε λογαριασμούς και βέβαια, για αποστολές χρημάτων από δικαιούχους σε τρίτα πρόσωπα, με τα οποία ουδεμία συγγενική η επαγγελματική σχέση είχαν.