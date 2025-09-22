Χειροπέδες σε 56χρονο και 55χρονο που έριχναν στερεά απόβλητα από φορτηγό σε περιοχή της Ελευσίνας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χειροπέδες σε 56χρονο και 55χρονο που έριχναν στερεά απόβλητα από φορτηγό σε περιοχή της Ελευσίνας

Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, 2 άτομα, ηλικίας 56 και 55 ετών, για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε περιοχή της Ελευσίνας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες της 18-9-2025, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε περιοχή της Ελευσίνας για τη απόρριψη τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι να απορρίπτουν από φορτηγό στερεά απόβλητα στην εν λόγω τοποθεσία.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν, προσήλθε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος ενώ το εν λόγω φορτηγό κατασχέθηκε.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ειδικό πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδας – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

LinkedIn: 10 εύκολοι τρόποι να παραμείνετε ορατοί ακόμα και όταν είστε απασχολημένοι

Το James Webb αποκάλυψε σκοτεινές «χάντρες» και ασύμμετρα αστρικά μοτίβα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου
περισσότερα
17:12 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Καταδικάστηκε 44χρονος που μαχαίρωσε φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Ο 44χρονος από τη Μαλεσίνα καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας , σήμερα 22/...
17:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επιχείρηση διάσωσης 66 μεταναστών νότια της Γαύδου  

Επιχείρηση διάσωσης 66 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό το...
16:47 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Αυτό είναι το αίτημα που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στ...
16:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 15χρονου

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του Σεκαντάρι  Αράς. Ο 15χρονος αφγανικής καταγωγής, εντοπίστηκε ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος