Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος θα επισκεφθεί το Βατικανό στα τέλη Οκτωβρίου

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό στα τέλη Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο βρετανός μονάρχης θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Καμίλα.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ και θα συμμετάσχει στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο γιορτάζεται κάθε 25 χρόνια και προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές στο Βατικανό.

Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον νέο ποντίφικα.

Ο βρετανός μονάρχης, επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας που αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1534, έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον πάπα Φραγκίσκο, τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ και τον πάπα Βενέδικτο ΙΣτ’.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

