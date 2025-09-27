Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025: Κριοί, αποφύγετε τις υπερβολές

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (27/09/2025)

Κριός

Κριέ, η 27η Σεπτεμβρίου δεν είναι μια μέρα για να συγκρατηθείς. Το Σάββατο, οι ιδέες σας τραβούν την προσοχή. Οι άνθρωποι έλκονται από την ενέργειά σας, ακόμη και χωρίς να προσπαθήσετε. Ευκαιρίες – έκπληξη μπορεί να εμφανιστούν απλά και μόνο επειδή βρίσκεστε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

Απλά αποφύγετε τις υπερβολές. Δεν χρειάζεται να εκφράζεται κάθε παρορμητική σκέψη. Επιλέξτε τις συζητήσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία και αφήστε και η αυτοπεποίθηση σας θα φέρει τα υπόλοιπα. Θα εκπλαγείτε με το πόση επιρροή έχετε ήδη.

Ταύρος

Ταύρε, ξέχασε τα πρακτικά ζητήματα και τις μεθόδους το Σάββατο. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αφεθήκατε να χαλαρώσετε και να ακούσετε τις επιθυμίες σας;

Οι πιο ικανοποιητικές νίκες βρίσκονται σε εκείνες τις στιγμές, που δεν έχετε προγραμματίσει και δεν βρίσκονται στην ατζέντα σας. Αγαπάτε την πολυτέλεια, αλλά η πολυτέλεια δεν έχει πάντα να κάνει με τα αγαθά. Όταν αφήνετε την επιθυμία να καθοδηγεί τα βήματά σας και αυτό μπορεί να είναι μία πολυτέλεια στην ζωή.

Δίδυμος

Δίδυμοι, είστε έτοιμοι να δείξετε το πόσο έξυπνοι και πνευματώδεις είστε. Η 27η Σεπτεμβρίου ενεργοποιεί σκόπιμα αυτή την υπερδύναμη. Τα λόγια σας θαμπώνουν τους άλλους και ανοίγουν πόρτες που δεν γνωρίζατε καν ότι υπήρχαν πριν από το Σάββατο.

Ευκαιρίες περιμένουν όσους είναι αρκετά εύστροφοι και επιστρατεύουν την γοητεία την κατάλληλη στιγμή.

Καρκίνος

Καρκίνε, ίσως χρειαστεί να θέσεις κάποιους βασικούς κανόνες το Σάββατο για να πετύχεις την ηρεμία και τη σαφήνεια που αναζητάς. Οριοθετήστε αυτό που επιθυμείτε προκειμένου να είναι ξεκάθαρος ο στόχος σας.

Τιμήστε τις υποσχέσεις τόσο αυτές που δίνετε όσο και αυτές που λαμβάνετε. Με αυτόν τον τρόπο, αποκαθιστάτε την τάξη, ανακτάτε τον έλεγχο και χτίζετε εμπιστοσύνη. Έτσι θα καταφέρετε να συγκρατήσετε τα έντονα συναισθήματα.

Λέων

Λέων, ακολούθησε την διαίσθηση σου το Σάββατο. Αφήστε το σώμα και το πνεύμα σας στον δικό τους ρυθμό, ακόμα κι αν μπορείτε να τον ακούσετε μόνο εσείς.

Με την τόλμη και το θάρρος που σας χαρακτηρίζει χρειάζεται να βγείτε στο προσκήνιο. Κάθε σας κίνηση μπορεί να αφήσει ένα σημάδι που δεν μπορεί να σβηστεί. Τολμήστε να χορέψετε μόνοι σας στις 27 Σεπτεμβρίου και ανακαλύψτε πόσοι ακολουθούν το φως σας χωρίς καν να το καταλάβουν.

Παρθένος

Παρθένε, η πειθαρχία και η προνοητικότητα είναι οι σύμμαχοί σου σήμερα. Η πειθαρχία που θα καλλιεργήσετε σήμερα δεν θα σας στηρίξει μόνο στην παρούσα φάση. Θα δημιουργήσει μία διαρκή δυναμική ανοίγοντας πόρτες σε ευκαιρίες που επιθυμούσατε εδώ και καιρό από το περιθώριο.

Σήμερα, η ακρίβεια γίνεται ελευθερία και η φροντίδα μετατρέπεται σε δύναμη. Μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι η φροντίδα που επενδύετε στα πράγματα είναι στην πραγματικότητα το κλειδί για την επόμενη επανάστασή σας;

Ζυγός

Ζυγέ, αν νιώθεις ότι περιπλανιέσαι στο σκοτάδι με ένα μικρό φανάρι τότε το Σάββατο θα σου αποκαλυφθούν πολλά. Τα εμπόδια που κάποτε έμοιαζαν απροσπέλαστα τώρα θα παρουσιάσουν ρωγμές.

Μια πόρτα ανοίγεται μπροστά σας. Σας οδηγεί σε έναν νέο εαυτό που ενσωματώνει τη σκιά, την επιθυμία και τη λάμψη. Αποδεχτείτε την αποκάλυψη και τα κομμάτια του εαυτού σας που οι άλλοι μπορεί να μην δουν ποτέ.

Σκορπιός

Σκορπιέ, τώρα είναι η ώρα να κόψεις την σύνδεση με όσα σε βαραίνουν, σε μπερδεύουν ή απορροφούν την ενέργειά σου. Η διαδικασία χρειάζεται λεπτές κινήσεις και είναι μεταμορφωτική.

Κάθε σύνδεση που κόβεται αποκαθιστά τη δύναμη και τη διαύγεια σας. Η συναισθηματική κυριαρχία επιστρέφει καθώς επιστρέφουν σε εσάς όσα είχατε επενδύσει σε υποχρεώσεις ή προσδοκίες άλλων.

Τοξότης

Τοξότη, τα όνειρά μας σπάνια αφορούν κάτι μεμονωμένο. Το πεπρωμένο μπορεί να αναδύεται μέσα από αυτά και μέσα από μοτίβα και συσχετισμούς που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Σήμερα, μπορεί να διασταυρωθείτε με όσα κομμάτια σας λείπουν και δεν είχατε συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονταν για το ταξίδι σας. Αυτά τα κομμάτια θα μπορούσαν να εμφανιστούν με την μορφή ενός μέντορα, συνεργάτη, εραστή ή ως απλή διορατικότητα.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, έχεις συνηθίσει να κουβαλάς το βάρος του κόσμου στους ώμους σου. Το Σάββατο, το κάλεσμα είναι να ελαφρύνεις το φορτίο σου.

Η μετάβαση μπορεί να σας φανεί δύσκολη ή αποπροσανατολιστική. Ωστόσο, για να περάσετε στο επόμενο στάδιο της ζωής σας χρειάζεται να αποβάλλεται όσα δεν σας εξυπηρετούν πλέον.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, δημιουργείτε χώρο καθώς βλέπετε τι χρειάζεστε και τι πρέπει να αφήσετε στην άκρη. Αυτά που θα καταλάβετε μπορεί να σας εκπλήξουν.

Υδροχόος

Υδροχόε, σήμερα σου ζητείται να μην είσαι απόλυτος. Χρειάζεται να δεχτείτε ότι η συμπόνια και η περιέργεια μπορούν να συνυπάρξουν με την κρίση και την αμφιβολία.

Αγκαλιάστε το εσωτερικό σας παράδοξο, ειδικά τα κομμάτια του εαυτού σας που είναι αντιφατικά, ακατάστατα αλλά πλήρως ανθρώπινα. Έτσι θα καταφέρετε να αποδεχτείτε τις δικές σας αντιφάσεις χωρίς ντροπή.

Ιχθύες

Ιχθύες, ο εσωτερικός σας κόσμος ήταν πάντα μια γκαλερί από σουρεαλιστικές τοιχογραφίες, όνειρα και σύμβολα που αψηφούν τη συνηθισμένη λογική.

Σήμερα, μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία στην καριέρα σας για να μεταφράσετε αυτή την εσωτερική αισθητική στον εξωτερικό κόσμο. Είστε ο άνθρωπος που βάζει χρώμα σε ό,τι κάνει και γι’ αυτό λάμπετε ακόμη και στα καθημερινά πράγματα.