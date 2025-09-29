Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης – Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη του

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Της Άννας Κανδύλη

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του γνωστού ηθοποιού ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη για εγκατάλειψη τροχαίου.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προκάλεσε με το όχημά του ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη.

Στη συνέχεια ο 48χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.