«Μην πάθω τίποτα» – Η ασυνήθιστη φράση στο «πόθεν έσχες» πολιτικού

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023, και εκτός από τους πιο πλούσιους και τους πιο φτωχούς, το μάτι είναι λογικό να πέφτει και στις πιο… περίεργες καταχωρίσεις.

Μία απρόσμενη φράση που δεν συνηθίζεται σε δηλώσεις πόθεν έσχες, περιλαμβάνεται σε αυτή του Γιάννη Βρούτση, καθώς ανάμεσα σε ακίνητα, ποσά και ονόματα τραπεζών, διαβάζει κανείς ότι ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού βάζει σε έναν λογαριασμό συνδικαιούχο τον γιο του, στην περίπτωση που πάθει τίποτα.

«Έχουν μεταφερθεί από τον λογαριασμό 4.706, τα χρήματα αυτού του λογαριασμού είναι δικά μου κατά 100% και τα διαχειρίζομαι ο ίδιος και προέρχονται από παλαιότερη πώληση δικού μου περιουσιακού στοιχείου. Μόνο για λόγους ασφαλείας (μην πάθω τίποτα) έχω βάλει στον λογαριασμό και τον ενήλικο γιο μου, σαν συνδιαχειριστή» αναφέρεται στη δήλωση του έτους 2024 (χρήση 2023).

Το θέμα βεβαίως δεν είναι η ουσία της κίνησης, καθώς είναι κάτι που γίνεται σε όλες τις οικογένειες, αλλά το γεγονός ότι όποιος υπέβαλε τη δήλωση, επέλεξε να χρησιμοποιήσει μία τέτοια φράση, καθώς το σύνηθες είναι να αναφέρονται τα απολύτως τυπικά.

Ενδεχομένως, σε μία στιγμή αγωνίας για το μέλλον, ο πολιτικός είπε στον λογιστή του να αναφέρει ότι θα μεταβιβάσει το συγκεκριμένο ποσό στον γιο του, μη τυχόν και συμβεί κάτι και προφανώς εκείνος, ως… πειθαρχημένος επαγγελματίας, έγραψε στη δήλωση τη φράση, ακριβώς όπως την άκουσε.