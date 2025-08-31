Στέφανος Κασσελάκης: Δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τον γάμο του με τον Τάιλερ Μακμπέθ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης μοιράστηκε για πρώτη φορά στα social media φωτογραφίες από τον γάμο του με τον Τάιλερ Μακμπέθ στα Χανιά.

Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ Μπακμπέθ αντάλλαξαν πριν ένα χρόνο όρκους αγάπης σε έναν συμβολικό γάμο στην Κρήτη, καθώς νομικά είχαν ήδη παντρευτεί στη Νέα Υόρκη λίγους μήνες νωρίτερα.

Στη δημοσίευσή του, ο Στέφανος Κασσελάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, στα Χανιά, σταθήκαμε μπροστά στους αγαπημένους μας και διαβάσαμε τους όρκους που σφράγισαν το κοινό πενταετές μας ταξίδι — λίγους μόνο μήνες αφότου είχαμε παντρευτεί νομικά στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν η Ελλάδα αγκαλιάσει επιτέλους τον γάμο για όλους.

Ο χρόνος που πέρασε ήταν δύσκολος με πολλούς τρόπους, αλλά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις μένοντας πιστοί στον εαυτό μας. Χωρίς να τα παρατήσουμε, όταν πολλοί το περίμεναν. Χωρίς να συμβιβαστούμε, όταν πολλοί μας το ζητούσαν.

Είμαστε περήφανοι για εμάς. Είμαστε περήφανοι για όλους τους ανθρώπους που μας στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή. Και είμαστε περήφανοι για όλους εσάς που στηρίζετε την πρόοδο απέναντι στις βολικές δυνάμεις του μίσους, του φανατισμού και του λαϊκισμού.

Δεν έχει να κάνει με το “τι κάνεις στο κρεβάτι σου”. Έχει να κάνει με το ποιον αγαπάς — και με το δικαίωμα να αγαπάς ισότιμα.

Η πρόοδος σε κάθε ζήτημα αρχικά προκαλεί αμηχανία — αλλά στη συνέχεια απελευθερώνει. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη ζεις με φόβο, με ντροπή για τον εαυτό σου ή με μίσος για τους άλλους.

Σας ενθαρρύνουμε όλους να ανοίξετε την καρδιά και την ψυχή σας στον συνάνθρωπό σας. Δεν θα το μετανιώσετε — και στο τέλος θα είστε κι εσείς περήφανοι για τον εαυτό σας. Με αγάπη, Στέφανος και Tyler», έγραψε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΑΜΟΣ

ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΑΜΟΣ

 

 

 

ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΑΜΟΣ

 

ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΑΜΟΣ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ευγενία Σαμαρά: Οι ευχές της Ζέτας Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της

Η Ευγενία Σαμαρά είχε το Σάββατο (30/8) τα γενέθλιά της και δέχτηκε αμέτρητες ευχές από φίλους...
03:00 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βίκυ Καγιά: Αναβίωσε σκηνές από το GNTM μαζί με τη Δανάη Παππά

Η Βίκυ Καγιά έκανε μια μικρή «απόδραση» στη Βενετία, με αφορμή το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματ...
00:30 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η κολλητή της θα δώσει το όνομά της στο παιδί που περιμένει – «Ελπίζω να πάρει έστω και λίγο από το φως σου»

Την θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από την ζωή τ...
22:45 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Χριστίνα Μπόμπα: Έγινε κουμπάρα στον γάμο φίλης της – «Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό…»

Στο γάμο μιας πολύ καλής της φίλης έγινε κουμπάρα η Χριστίνα Μπόμπα το Σάββατο (30/8). Η γνωστ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix