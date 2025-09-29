Σχέδιο της κυβέρνησης για μπλόκο στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Ο ρόλος του Kids Wallet

Φρένο στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών και μπλοκάρισμα ιστοσελίδων online στοιχηματισμού, πορνογραφικού περιεχομένου, πώλησης καπνικών και αλκοόλ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 18, προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει το Kids wallet, το οποίο θα ταυτοποιεί την ηλικία του παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 8 στα 10 παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών έχουν δημιουργήσει προφίλ στα social media, σύμφωνα με έρευνα του ευρωπαϊκού οργανισμού Mind Games, ενώ στην Ελλάδα 6 στα 10 παιδιά ασχολούνται καθημερινά με τα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε παρέμβασή του σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης.

«Στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να εξετάσουμε σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων, από την ηλικία των 16 ετών και κάτω. Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση και θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή τη νομοθεσία, αλλά η δυσκολία δεν αποτελεί δικαιολογία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Βασικό ρόλο σε αυτό το σχέδιο, θα παίξει η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου ταυτοποίησης ηλικίας και θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο του παιδιού. Η εφαρμογή θα είναι έτοιμη έως το τέλος Οκτωβρίου.

Για το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να ζητάμε να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κομβικός ο ρόλος των γονέων. Ναι, να περιμένετε ακόμα περισσότερα και από την χώρα μας».

Την ερχόμενη Πέμπτη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσει μέρος της εφαρμογής στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν. Συνολικά πέντε χώρες, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία θα δοκιμάσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω εθνικών εφαρμογών.

22:45 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

