Τέμπη: Η σύνταξη κατηγορητηρίου το επόμενο βήμα προς τη δίκη – Ο λόγος που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τοξικολογικές εξετάσεις και τα νέα αιτήματα εκταφής

Μετά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών στην εισαγγελική πρόταση περί παραπομπής σε δίκη 36 κατηγορουμένων, το επόμενο βήμα στη δικαστική διερεύνηση για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη αποτελεί πλέον η σύνταξη του κατηγορητηρίου.

Με αυτό θα καθοριστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι, ανοίγοντας τον δρόμο για τον προσδιορισμό της δίκης. Πρόκειται για μια διαδικασία που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της μακρόχρονης ανακριτικής έρευνας, της εισαγγελικής πρότασης και της σύμφωνης γνώμης της προέδρου Εφετών, και το οποίο ουσιαστικά «χτίζει» το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η δίκη.

Υπενθυμίζεται ότι δεκατρείς ημέρες μετά την αποστολή της εισαγγελικής πρότασης, η πρόεδρος Εφετών έδωσε την Δευτέρα τη σύμφωνη γνώμη της, εξέλιξη που επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δίκη. Μέχρι την έκδοση των κλητηρίων θεσπισμάτων, οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την τελική μορφή της υπόθεσης.

Η δίκη αφορά 36 μη πολιτικά πρόσωπα και θα διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου θα αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) καθώς και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα οποία καλούνται να λογοδοτήσουν για τον ρόλο τους στην αλυσίδα παραλείψεων και ευθυνών που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα βρίσκονται τρία ακόμη αιτήματα εκταφής που έχουν υποβάλει συγγενείς θυμάτων, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων. Επί αυτών αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Απομένουν βέβαια ορισμένα ζητήματα, όπως είναι η μετάφρασή του στα ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train, και ο τελικός προσδιορισμός της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που έχει ήδη ετοιμαστεί για να φιλοξενήσει μια τόσο μεγάλη δίκη, με δεκάδες κατηγορούμενους και δικηγόρους.

Γιατί η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα εκταφής για τοξικολογικές εξετάσεις

Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των νεκρών, διότι, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο: «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια της ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τρένων ύποπτο φορτίο».

Η κυρία Λιάνου, ομοίως απέρριψε τα αιτήματα των 80 συγγενών για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της, με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη απορριφθεί τα αντίστοιχα αιτήματα από τον ανακριτή της υπόθεσης κι έχουν εκδοθεί απορριπτικά βουλεύματα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Νέα αιτήματα εκταφής από τον Πάνο Ρούτσι και τον Παύλο Ασλανίδη

Νέα αιτήματα εκταφής κατέθεσαν ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης. Μετά την απορριπτική διάταξη επί των αιτήσεων εκταφών από την πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ανατέθηκε η εξέταση των σχετικών αιτημάτων στην εισαγγελέα πρωτοδικών μόνο όμως για ταυτοποίηση των σορών μέσω DNA.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε νέο αίτημα για βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, Δημήτρη. Επίσης το αίτημα αφορά και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά. Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε καμία από τις αιτήσεις εκταφής που κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, δεν αναφέρθηκε σε παράνομο φορτίο. Αντιθέτως σε όλες ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Την αλήθεια για την αιτία θανάτου του παιδιού του ζητά και ο Πάνος Ρούτσι που είναι στην 15η ημέρα απεργίας πείνας. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.

Με νέο αίτημα ζητά και πάλι τις απαραίτητες εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι. Σε δηλώσεις της από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η κ. Κωνσταντοπούλου μετέφερε τους φόβους της οικογένειας Ρούτσι να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια επί της σορού του γιου τους εν αγνοία τους.

Ένσταση ακυρότητας επί της προδικασίας κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, βρέθηκε από το πρωί της Δευτέρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι η συνήγορος και του επί 14 ημέρες απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή 36 κατηγορουμένων – μη πολιτικών προσώπων, τον δρόμο για το ακροατήριο παίρνει η υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατήγγειλε την πολύ γρήγορη – σε μόλις σε δύο μέρες – απόφαση από την πρόεδρο Εφετών, επί της εισαγγελικής πρότασης. Επίσης σημείωσε ότι απουσιάζουν από τα γραφεία τους τόσο ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, όσο και η πρόεδρος Εφετών και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και υπενθύμισε ότι είναι σε εκκρεμότητα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις 10 ημέρες που δίνει περιθώριο ο Κώδικας από την εισαγγελική πρόταση μέχρι την πρόεδρο Εφετών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε ένσταση ακυρότητας επί της προδικασίας.

«Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά. Δεν έχω συναντήσει ξανά τέτοιους λειτουργούς που δεν έχουν σε τίποτε να καταπατούν το καθήκον τους, να παραβιάζουν τις πιο ιερές υποχρεώσεις για να μπαζώσουν μία ποινική υπόθεση πολλαπλών κακουργημάτων, αφαίρεσης με κακουργηματικό τρόπο 57 ανθρώπινων ζωών, πρόκλησης τεράστιας σωματικής και ψυχικής βλάβης, βλάβη της υγείας και ψυχικής οδύνης σε τόσους ανθρώπους. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιους ξετσίπωτους λειτουργούς» τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η πρόεδρος Εφετών Λάρισα, Μαρία Λιανού παρέλαβε την δικογραφία μετά τις 3 το μεσημέρι την Παρασκευή και σήμερα Δευτέρα στις 8 το πρωί είχε παραδώσει σύμφωνη γνώμη. Αυτά που ο κ. Τσόγκας τα έκανε μέσα σε 5 μέρες, η κυρία Λιανού τα έκανε σε 2 μέρες. Κατάφερε δηλαδή η κ. Λιανού να ξεπεράσει την ταχύτητα του φωτός. Επίσης κατάφερε να δει την δικογραφία και να επισκοπήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο χωρίς να τον ανοίξει. Η κ. Λιανού έκανε αυτό που θέλει ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Τζαβέλλας και η κ. Παπαδοπούλου, η διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου, που ξετσίπωτα ποδοπατούν την μνήμη 57 ανθρώπων και ξετσίπωτα περιφρονούν την αγωνία των θυμάτων, των επιζώντων και των οικογενειών» πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προανήγγειλε πως θα προβεί και σε άλλες ενέργειες επί της διαδικασίας.