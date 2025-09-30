Φρίντριχ Μερτς: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο αλλά ούτε σε ειρήνη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Friedrich Merz Φρίντριχ Μερτς
Φωτογραφία: Reuters

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας πως ο κόσμος βιώνει θεμελιώδεις αλλαγές.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα Rheinische Post, ο Μερτς είπε ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες αντικαθίσταται από την πολιτική ωμής ισχύος, η οποία συχνά συνοδεύεται από στρατιωτική βία. «Ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις πρόσφατες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και στο γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν. Είπε πως παρότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τα drones ήταν οπλισμένα, διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης, ενώ το άνοιγμα των πτερυγίων τους φθάνει έως και οκτώ μέτρα. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη από πού προέρχονται, αλλά οι υποψίες στρέφονται στη Ρωσία», δήλωσε.

Η αντιμετώπιση αυτής της απειλής είναι περίπλοκη, καθώς η Γερμανία είναι πυκνοκατοικημένη, συνέχισε ο Μερτς, εξηγώντας πως η κατάρριψη ενός drone οκτώ μέτρων ενέχει κινδύνους. «Θα μπορούσε να συντριβεί σε μια αυλή, σε ένα νηπιαγωγείο ή σε ένα νοσοκομείο. Οφείλουμε πραγματικά να είμαστε προσεκτικοί» σε κάθε χειρισμό, ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος, συμπληρώνοντας πως η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να αποτραπεί εξαρχής η είσοδος τέτοιων drones στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών κρατών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοινό εμβόλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια, καρδιακό και εγκεφαλικό – Ποιοι να το κάνουν

Γιατί δεν πρέπει να απομακρύνετε τα φύλλα που έχουν πέσει στο γκαζόν; Τι προτείνουν οι ειδικοί;

Νέοι κανόνες Airbnb-βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυτά είναι τα 7+1 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστι...

Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι που κάνει ποδήλατο σε 15 δευτερόλεπτα

Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο
περισσότερα
08:48 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή τον ενοχλούσαν τα κιλά της εγκυμοσύνης της – Είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να τον παντρευτεί

Μια 37χρονη Σκωτσέζα που μετακόμισε στην Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, για να παντρευτεί τον άνδρα που...
08:08 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή Tomahawk στο Κιέβο, το Κρεμλίνο απαντά με απειλές – Η Ευρώπη βλέπει τον κίνδυνο να πλησιάζει

Η πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο ανησ...
06:18 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τζέι Ντι Βανς: «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έπειτα από συνάντηση με τους Δημοκρατικούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν ...
00:40 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μεσανατολικό: Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τη Δευτέρα (29/9) τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης