Νικόλ Κίντμαν: «Τέλος» στον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν έπειτα από 19 χρόνια

Μια από τις πιο αγαπημένες σχέσεις του Χόλιγουντ έφτασε στο τέλος της. Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν, έπειτα από 19 χρόνια γάμου, όπως επιβεβαίωσε το E! News.

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ελ Φάνινγκ θα πρωταγωνιστήσουν στη νομική σειρά «Discretion»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο διάσημος τραγουδιστής της country μουσικής γνωρίστηκαν το 2005 και παντρεύτηκαν την επόμενη χρονιά, χτίζοντας μαζί μια κοινή ζωή που έμοιαζε παραμυθένια. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, το ζευγάρι ζει χωριστά «από τις αρχές του καλοκαιριού».

Οι κόρες και η κοινή πορεία

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάντεϊ Ρόουζ (17) και τη Φέιθ Μάρκγαρετ (14), οι οποίες μέχρι τώρα αποτελούσαν τον συνδετικό κρίκο της οικογένειας. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Ιούνιο, όταν βρέθηκαν μαζί σε αγώνα του FIFA Club World Cup 2025 στο Νάσβιλ. Τον ίδιο μήνα, η ηθοποιός είχε μοιραστεί μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram, με αφορμή την 19η επέτειο του γάμου τους.

Τα πρώτα σημάδια της κρίσης

Δύο μήνες πριν από την αποκάλυψη του χωρισμού, έγινε γνωστό ότι η Κίντμαν είχε καταθέσει αίτηση για να γίνει μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας. Στην αίτηση δεν περιλαμβανόταν το όνομα του Urban, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά. Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος είχε διευκρινίσει τότε πως η απουσία του οφειλόταν στο ότι βρισκόταν σε περιοδεία στις ΗΠΑ και δεν μπορούσε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, όπως απαιτεί η διαδικασία.

Μια αγάπη που ξεκίνησε διστακτικά

Η ιστορία τους είχε ξεκινήσει με μια δόση… αναμονής. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Ellen DeGeneres, το 2017, η Κίντμαν είχε αποκαλύψει ότι ένιωθε έντονη έλξη για τον Έρμπαν από την πρώτη στιγμή, εκείνος όμως δεν ανταποκρίθηκε αμέσως. «Είχα μεγάλο κόλλημα μαζί του και εκείνος δεν ενδιαφερόταν. Είναι αλήθεια! Δεν με πήρε τηλέφωνο για τέσσερις μήνες», είχε πει χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες και τα σκαμπανεβάσματα, το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει ζωντανό τον γάμο του για σχεδόν δύο δεκαετίες. Σήμερα, η είδηση του χωρισμού τους σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις πιο σταθερές σχέσεις της διεθνούς showbiz

